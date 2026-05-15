KABLOLU ŞARJDA ZİRVE EL DEĞİŞTİRDİ

Batarya ve şarj teknolojileri. 2026 yılı itibarıyla kullanıcıların en büyük önceliklerinden biri haline gelen enerji yönetimi, markaları yeni nesil çözümlere zorluyor. CNET Lab tarafından gerçekleştirilen son geniş kapsamlı testler, pazardaki 33 farklı modelin hem kablolu hem de kablosuz şarj performanslarını karşılaştırarak güncel teknoloji standartlarını ve verimlilik farklarını objektif bir şekilde ortaya koyuyor.

Kablolu şarj kategorisinde Samsung, Galaxy S26 Ultra modeliyle dikkat çekici bir ilerleme kaydediyor. Markanın uzun süredir koruduğu temkinli yaklaşımın aksine, bu modelde sunduğu 60W hızlı şarj desteği, batarya dolum sürelerini ciddi oranda aşağı çekiyor. Test verilerine göre, özellikle "Boost" modu aktifken cihaz 30 dakikada %58 doluluk oranına ulaşıyor. Bu performans, şarj hızının yanı sıra batarya sağlığını uzun vadede korumayı amaçlayan akıllı yönetim sistemleriyle entegre bir şekilde sunuluyor.