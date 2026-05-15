AKILLI TELEFON PAZARINDA ŞARJ REKABETİ
Akıllı telefon pazarında hızlı şarj döneminiin balaması ile brlikte pek çok firmatelefonlarını hızlı şarj ve hatta 'ulatra şarj' özelliği ilepiyasaya sürmeye başladı. Daha hızlı şekilde telefonşarj etme isteğinin bir ihtiyaca dönüşmesinin ardından Samsung, Apple ve Xiaomi gibi teknoloji devleri yeni telefon modellerinin bataryalarını bu özelliğe adapte ederek hazırladı. Akıllı telefonlar arasında yapılan testler hangi telefonun daha hızlı şarj olduğunu ortaya koydu.
EN HIZLI ŞARJ OLAN TELEFONLAR BELLİ OLDU
Akıllı telefon dünyasında rekabet artık sadece megapiksellerle değil, "dakikalarla" ölçülüyor. 2026 yılına damga vuran Samsung Galaxy S26 Ultra ve iPhone 17 Pro, bağımsız test merkezlerinin son verilerine göre şarj performansında yeni standartları belirledi. İki teknoloji devinin son modelleri arasındak kıyasıya rekabet gözler önüne serildi. Şarj rekabetinde zirve çok küçük br arkla el değiştirdi.
AZ FARKLA RAKİBİNİ GERİDE BIRAKTI
Samsung, yeni amiral gemisiyle uzun süredir koruduğu "temkinli şarj" politikasını bir kenara bıraktı. 60W kablolu şarj desteğine geçiş yapan Galaxy S26 Ultra, 30 dakikalık dolum süresinde ulaştığı rakamlarla dikkat çekiyor.
Yapılan testlerde, cihazın bataryası yarım saat içinde sıfırdan %76 doluluk oranına ulaşarak ana akım rakiplerini geride bıraktı. 60W hıza rağmen Samsung, batarya sağlığını korumak için ısıyı optimize eden yeni bir yönetim yazılımı kullanıyor.
KABLOLU ŞARJDA ZİRVE EL DEĞİŞTİRDİ
Batarya ve şarj teknolojileri. 2026 yılı itibarıyla kullanıcıların en büyük önceliklerinden biri haline gelen enerji yönetimi, markaları yeni nesil çözümlere zorluyor. CNET Lab tarafından gerçekleştirilen son geniş kapsamlı testler, pazardaki 33 farklı modelin hem kablolu hem de kablosuz şarj performanslarını karşılaştırarak güncel teknoloji standartlarını ve verimlilik farklarını objektif bir şekilde ortaya koyuyor.
Kablolu şarj kategorisinde Samsung, Galaxy S26 Ultra modeliyle dikkat çekici bir ilerleme kaydediyor. Markanın uzun süredir koruduğu temkinli yaklaşımın aksine, bu modelde sunduğu 60W hızlı şarj desteği, batarya dolum sürelerini ciddi oranda aşağı çekiyor. Test verilerine göre, özellikle "Boost" modu aktifken cihaz 30 dakikada %58 doluluk oranına ulaşıyor. Bu performans, şarj hızının yanı sıra batarya sağlığını uzun vadede korumayı amaçlayan akıllı yönetim sistemleriyle entegre bir şekilde sunuluyor.
KABLOSUZ ŞARJ İŞLERİ DEĞİŞTİRDİ
REKABETTE YENİ İSİMLER DİKKAT ÇEKTİ
Küresel pazarda hız yarışını bir adım öteye taşıyan Honor ve OnePlus gibi üreticiler, özellikle silikon-karbon batarya teknolojisiyle farklılaşıyor. Honor Magic 8 Pro gibi modeller, markaya özel adaptörlerle kablosuzda 80W seviyesine ulaşarak 30 dakikada %61 gibi yüksek bir doluluk vadediyor. OnePlus 15 ise 120W kablolu ve 50W AirVooc kablosuz şarj seçenekleriyle silikon-karbon bataryaların, geleneksel lityum-iyon pillerden daha yüksek enerji yoğunluğuna ve akım direncine sahip olduğunu kanıtlıyor.
BATARYA TEKNOLOJİLERİNDE SİLİKON-KARBON DEVRİMİ
Sonuç olarak 2026 yılı, batarya teknolojilerinde silikon-karbon devriminin ve optimize edilmiş yazılımların öne çıktığı bir yıl oluyor. Samsung kablolu şarjın stabilitesinde, Apple ise kablosuz şarjın verimliliğinde liderlik mücadelesini sürdürürken; Çin menşeli üreticiler ham güç ve özel aksesuar desteğiyle sınırları zorlamaya devam ediyor. Bu tablo, akıllı telefon seçiminde şarj süresinin artık teknik donanım kadar belirleyici bir kriter haline geldiğini net bir şekilde gösteriyor.
