Fransa'nın telekomünikasyon pazarında dengeleri kökten değiştirecek dev bir birleşme hamlesi için geri sayım başladı. Ülkenin en büyük operatörlerinden biri olan SFR’nin, rakipleri Bouygues Telecom, Free (Iliad) ve Orange tarafından satın alınması planlanıyor.

Yaklaşık 20,35 milyar euroluk rekor bir teklifle masaya oturulan görüşmelerin olumlu sonuçlanması durumunda, SFR’nin piyasadan çekilmesi ve 25 milyonluk dev abone kitlesinin rakipler arasında paylaştırılması bekleniyor.

ABONELE DİĞER OPERATÖRLERE DEVREDİLECEK

Pazarlık masasındaki planlara göre, satışın gerçekleşmesi halinde SFR abonelerinin yüzde 42’si Bouygues Telecom’a, yüzde 31’i Free’ye ve yüzde 27’si Orange’a aktarılacak.

Yetkililer, bu geçiş sürecinde internet ve telefon hizmetlerinde herhangi bir kesinti yaşanmayacağını ve mevcut sözleşmelerin yasal olarak geçerliliğini koruyacağını vurguluyor.

Ancak operatör değişikliği sonrası sözleşme şartlarında yapılacak olası güncellemelerin, müşterilere cezasız iptal hakkı tanıyacağı belirtiliyor.

REKABETİN ZAYIFLAMASI FİYAT ENDİŞENE NEDEN OLDU

Artı33'de yer alan habere göre, sektör temsilcileri ve tüketiciler arasındaki en büyük endişe kaynağını ise fiyat istikrarı oluşturuyor. Uzmanlar, SFR’nin çekilmesiyle Fransa’daki operatör sayısının dörtten üçe düşmesinin rekabeti zayıflatabileceği konusunda uyarıyor.

Yıllardır süregelen agresif fiyat politikasının sona ermesi ve pazarın devler arasında bölüşülmesinin, orta vadede tarifelerin yükselmesine yol açabileceği ifade ediliyor.

Sürecin akıbetinin ve SFR müşterilerinin yeni yol haritasının, görüşmelerin tamamlanması beklenen 15 Mayıs tarihinde netlik kazanması öngörülüyor.