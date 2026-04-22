Telekomünikasyon dünyasında dengeleri değiştirecek dev bir hamle hazırlığı yapılıyor. Bloomberg News’in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı bilgilere göre, Alman teknoloji devi Deutsche Telekom, ABD pazarındaki güçlü kolu T-Mobile US ile tamamen birleşmek için stratejik değerlendirmelere başladı.

YENİ BİR HOLDİNG YAPISI PLANLANIYOR

Görüşmelerin merkezinde, hem Deutsche Telekom hem de T-Mobile US hisselerini kapsayacak, hisse takası yöntemiyle çalışacak yeni bir çatı holding şirketi kurulması planı yer alıyor. Hali hazırda Deutsche Telekom, T-Mobile’ın yaklaşık yüzde 53’lük payını elinde bulundurarak çoğunluk hissedarı konumunu koruyor.

DÜNYANIN EN BÜYÜK OPERATÖRÜ DOĞABİLİR

Olası birleşme, sadece şirket yapılarını değil, küresel pazar sıralamasını da altüst edecek nitelikte.

Birleşme sonucu ortaya çıkacak dev yapı, piyasa değeri bakımından China Mobile Ltd’yi (234,67 milyar dolar) geride bırakabilir.

Gelişmelerin ardından 218,57 milyar dolar piyasa değerine sahip T-Mobile hisseleri %1’in üzerinde değer kazandı.

Deutsche Telekom’un piyasa değeri ise 166,46 milyar dolar seviyesinde seyrediyor.

Deutsche Telekom, Şubat ayında yaptığı açıklamada 2026 yılına kadar herhangi bir T-Mobile hissesi satmayı düşünmediğini belirterek ABD pazarındaki kararlılığını vurgulamıştı.

SİYASİ ONAY VE BERLİN'İN ROLÜ KRİTİK

Sürecin tamamlanması için sadece finansal mutabakat yeterli değil. Görüşmeler henüz başlangıç aşamasında ve projenin ilerleyebilmesi için güçlü bir siyasi destek gerekiyor. Özellikle Alman devletinin ve devlete bağlı banka KfW'nun Deutsche Telekom’da sahip olduğu toplam yüzde 28’lik pay, Berlin yönetimini bu devasa operasyonun kilit karar vericisi haline getiriyor.

VOICESTREAM'DEN KÜRESEL LİDERLİĞE

Deutsche Telekom’un ABD macerası 2000 yılında VoiceStream’i 50,7 milyar dolara satın almasıyla başlamıştı. Yıllar içinde MetroPCS ve Sprint birleşmeleriyle yapısını büyüten ancak hisse oranında dalgalanmalar yaşayan Alman grubu, bu son hamleyle ABD operasyonlarını tamamen merkezine almayı hedefliyor. Anlaşmanın detaylarının süreç ilerledikçe netleşmesi bekleniyor.