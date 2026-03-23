İstanbul’un Esenyurt ilçesinde TEM Otoyolu Ispartakule ayrımında seyir halindeki bir hafif ticari araçta çıkan yangın, kısa süreli paniğe yol açtı. Olay, saat 17.30 sıralarında meydana geldi.

İddiaya göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle aracın motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, aracı emniyet şeridine çekerek hızla araçtan indi. Kısa sürede büyüyen alevler, tüm aracı sardı.

Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İstanbul İtfaiyesi ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı ve söndürdü.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde olayda yaralanan olmadığı belirlendi. Yangın nedeniyle bir süre trafik yoğunluğu yaşanırken, yanan aracın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

Öte yandan yangın anı, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.