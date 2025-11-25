“Rusya’nın Temel Reis’i” olarak tanınan Kirill Tereshin, yıllardır kollarını büyütmek için uyguladığı tehlikeli enjeksiyonların en ağır bedeliyle yüzleşiyor. Doktorlar, genç adamın her iki kolunu da kaybedebileceğini belirtiyor.

ÇİFT KOL AMPUTASYONU KAPIDA

29 yaşındaki Tereshin, 2017’den beri kas içine petrol jeli benzeri maddeler enjekte ederek kollarını yapay şekilde şişiriyordu. Ancak bu maddeler vücudunda ağır enfeksiyona yol açtı.

Uzmanlar, hızla ilerleyen enfeksiyon nedeniyle Tereshin’in çift kol amputasyonu (kolun tamamen alınması) riskiyle karşı karşıya olduğunu söylüyor.

ÇÜRÜMEYE BAŞLADI

Doktorların açıklamasına göre: Kollarında yoğun iltihaplanma oluştu, dokular fibrozis yaptı. Kas hücrelerinde doku ölümü meydana geldi. Enfeksiyon, açık yaralara ve çürümeye yol açtı.

Bu tablo nedeniyle Tereshin’in kollarını kurtarmak için birden fazla deri nakli operasyonu gerekiyor. Ancak bu ameliyatların yapılabilmesi için vücuttaki enfeksiyonun tamamen temizlenmesi şart.

“ZAMAN TÜKENİYOR” UYARISI

Cerrahlar, Tereshin için multidisipliner bir tıbbi müdahale gerektiğini belirtiyor:

Damar cerrahisi, Plastik cerrahi, Rekonstrüktif cerrahi...

Ancak enfeksiyonun agresif ilerleyişi, kol kaybı ihtimalini her gün biraz daha artırıyor.

“PİŞMANIM”

Tereshin, yıllarca yaptığı enjeksiyonların hayatını tehdit ettiğini söyleyerek pişmanlığını dile getiriyor. Genç adam, 2019 yılında da zarar gören dokuların bir kısmını aldırmış ancak süreci durduramamıştı.