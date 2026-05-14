KLOZETLER İNCİ GİBİ BEYAZLAYACAK
Klozetler evlerdeki en kirli alanlar olarak bilinir. Bu alanları temizlemek ve mikroplardan arındırırken temiz bir görüntü katmak ise zordur. Fakat saatlerce deterjanlar ile uğraşıp kendinizi yormadan, masraf çıkarmadan da klozetleri temizleyebilirsiniz.
Klozetleri inci gibi beyazlatmanın püf noktası olan doğal yöntemler ve klozete döküldüğünde lekelerden kurtulmayı sağlayan pratik ürün şu şekilde karşımıza çıkıyor:
SİRKE VE KARBONAT
Bu ikili, temizlik dünyasının "altın çiftidir." Karbonat lekeleri aşındırarak sökerken, sirke kireçleri çözer ve dezenfekte eder. Klozetin içine bir su bardağı karbonat dökün. Üzerine bir su bardağı beyaz sirke ekleyin. Oluşan köpürme reaksiyonu lekeleri yerinden oynatacaktır. 20-30 dakika bekleyip fırçalayın ve sifonu çekin.
ESANSİYEL YAĞLAR VE ARAP SABUNU
Bir miktar sıvı arap sabununa 10 damla çay ağacı yağı veya limon yağı ekleyin. Bu karışımla klozet fırçası yardımıyla her yeri ovun. Hem hijyen sağlar hem de banyonuzun ferah kokmasını sağlar.
KOLA
Kulağa tuhaf gelse de kolanın içindeki fosforik asit, klozetteki pas lekelerini ve kireç birikintilerini çözmekte oldukça başarılıdır. Bir büyük şişe kolayı klozetin kenarlarından başlayarak dökün. En az 1 saat (tercihen gece boyunca) bekletin. Asit lekeleri yumuşatacak, sifonu çektiğinizde ise parlamayı göreceksiniz.
LİMON TUZU
Sert su lekeleri ve inatçı kireç tabakaları için limondan daha güçlü bir asit olan limon tuzu birebirdir. 2-3 yemek kaşığı limon tuzunu klozetin içine serpin. Eğer vaktiniz varsa akşamdan döküp sabaha kadar bekletmek, kirecin tamamen çözülmesini sağlar. Sabah hafifçe fırçalamanız yeterli olacaktır.
LİMON SUYU VE HİDROJEN PEROKSİT
Hidrojen peroksit (eczanelerde satılan %3'lük solüsyonlar uygundur), klor içermeyen doğal bir ağartıcıdır. Limon suyuyla birleştiğinde hem kireci çözer hem de yüzeyi parlatır. Yarım su bardağı oksijenli su ve 1 limonun suyunu sıkın. Bu karışımı bir sprey şişesine alın veya doğrudan klozetin iç çeperlerine dökün. En az 30-40 dakika kadar yüzeyde kalmasına izin verin. Hidrojen peroksit mikropları öldürürken, limonun asidi lekeleri parlatacaktır.
