Dünya'nın en popüler internet alışveriş platformlarından biri olan Temu, bünyesinde satış gerçekleştiren firmalar ve ülkemizde bulamadığımız ilgi çekici ürünler sayesinde Türkiye'de kısa sürede milyonlarca kullanıcıya ulaşmıştı. Yüksek indirim imkanları sunan Temu hakkında son ortaya çıkan ise hem satıcıları hem de kullanıcıları ilgilendiren bir haber oldu.

TELİF HAKKI İHLALİYLE SUÇLADI

Tekstil ürünleri platformu Shein, Çin merkezli e-ticaret platformu Temu'ya dava açtı. Yine Çin merkezli bir platform olan Shein tarafından açılan davanın sebebi 'endüstriyel ölçekte telif hakkı' olarak açıklandı. Shein Temu'nun endüstriyel ölçekte telif haklarını ihlal ettiğini savunurken Temu ise Shein'in rekabeti engellemek amacıyla böyle bir adım attığını ileri sürdü.

Dava Londra Yüksek Mahkemesi'nde başladı. Shein, Temu'nun kendi markalı kıyafetlerini kopyalayarak internet sitesinde ve uygulamasında kullanmak üzere binlerce fotoğrafını aldığını iddia etti.

Temu'nun avukatları ise iddia karşısında Shein'in davasının telif hakkı ihlalini durdurmaya yönelik meşru bir girişim olmadığını ve sadece rekabette avantaj sağlamak amacıyla açıldığını ileri sürdü.