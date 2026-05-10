Emekçiler ve emekliler zam talebiyle Şirinevler’de bir araya geldi. Dövizlerle ve sloganlarla gerçekleştirilen ve zaman zaman tencere tava çalınan kısa yürüyüşün ardından Şirinevler Yürüyüş Yolu üzerinde bir basın açıklaması gerçekleştirildi. Çok sayıda demokratik kitle örgütünün desteğiyle oluşan Asgari Ücret İnisiyatifi tarafından gerçekleştirilen eyleme emekçi ve emeklilerin yanı sıra okurken çalışmak zorunda olduklarını ve kendilerine verilen ücretlerin de agari üret üzerinden hesaplanması nedeniyle asgari üretten kendilerinin de etkilendiğini belirten öğrenciler de katıldı.

AKP'DEN YAPILAN "ARA ZAM GÜNDEMİMİZDE YOK" AÇIKLAMASINA TEPKİ

Eylemde yapılan basın açıklamasında, artan enflasyon nedeniyle maaşların eridiğine dikkat çekilerek AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler’in ara zam konusunun iktidarın gündeminde yer almadığı yönündeki açıklamasına tepki gösterilerdi. Açıklamada, “Gerçeklikten uzak ve tutmayan enflasyon hedeflerine göre yılda 1 defa yapılan ücret artışları, gelir adaletsizliğini derinleştirmekten, bizleri daha da yoksullaştırmaktan başka bir sonuç vermiyor. Enflasyonla mücadele dedikleri şeyin faturasını bize, kıt kanaat geçinenlere ödetiyorlar. Tablo buyken, iktidar yetkilileri ‘Ara zam gündemimizde yok’ diyor. Milyonların geçim derdi, milyonların açlık sınırı bu iktidarın gündeminde değil. Oysa açlık sınırının altına mahkum edilen emeklinin de, ay sonunu getiremeyen emekçinin de tek bir gerçek gündemi var: Asgari ücrete, tüm ücretlere, emekli aylıklarına yeniden zam” denildi.

Açıklama şöyle:

“Bizler, emeğin giderek daha fazla değersizleştirildiği, asgari ücretin bir istisna olmaktan çıkıp milyonlarca emekçi için fiili genel ücret haline getirildiği bir süreçte bir araya geldik. 28 örgütlü kurumun imzasıyla kurulan Asgari Ücret İnisiyatifi olarak, iktidarın tercihlerinin sonucunda açlık sınırının altında bir asgari ücretin bu ülkede milyonlarca emekçiye dayatılmasına karşı sözümüzü ve mücadelemizi büyütmeye devam ediyoruz.

"ASGARİ ÜCRET ELİMİZE GEÇMEDEN PUL OLDU"

Hepimizin bildiği gibi, 2026 yılına girerken 'Zam yaptık' dedikleri asgari ücret daha elimize geçmeden enflasyonun altında kalarak pul oldu. Yıllık enflasyon yüzde 30'dan 32.4'e yükseldi. Yani TÜİK'e göre bile geçen sene bugün 100 lira olan bir mal ya da hizmet ortalama 132 liraya çıkmış durumda.

Merkez Bankasının yıl sonu enflasyon hedefi, yüzde 16'ydı. Yani emekli için, emekçi için, memur için, kamudaki işçi için Aralık ayında verilecek zam belirlenirken, önümüzdeki yıl sonunda enflasyon yüzde 16 olacak deniyordu. Enflasyonla mücadele adı altında, ücret zamları da buna göre belirlendi. Nisan enflasyonu ile 2026'nın ilk 4 ayındaki enflasyon yüzde 15'e yaklaştı. Hükümetin yüzde 16'lık yıl sonu hedefi 4 ayda tükendi.

"KIT KANAAT GEÇİNENLERE ÖDETİLİYOR"

Asgari ücretten 4 ayda 4 bin 110 lira, en düşük emekli aylığından 2928 lira eridi gitti. Yani Ocak ayında 28 bin lira denen asgari ücret şimdi ancak 23 bin 900 lira. Memura verilen yüzde 11’lik zam, Aralık ayından bu yana enflasyonun yüzde 14,64’e ulaşmasıyla hükmünü yitirdi. Gerçeklikten uzak ve tutmayan enflasyon hedeflerine göre yılda 1 defa yapılan ücret artışları, gelir adaletsizliğini derinleştirmekten, bizleri daha da yoksullaştırmaktan başka bir sonuç vermiyor. Enflasyonla mücadele dedikleri şeyin faturasını bize, kıt kanaat geçinenlere ödetiyorlar. Bunu kabul etmiyoruz. Etmeyeceğiz.

"SAĞLIKLI BESLENMEK HAYAL OLDU"

Bizler asgari ücret ve onun biraz üstünde ücretlerle hayatta kalmaya çalışırken, elektrikten mazota, tarladan sofraya her şeye zam yağmaya devam ediyor. Türkiye; Güney Sudan ve İran’ın ardından yıllık gıda enflasyonunda dünya üçüncüsü, Avrupa ve G20 ülkeleri içinde ise açık ara lider konumunda. Sağlıklı beslenmek artık bir hayal oldu. Market etiketleri her gün değişirken, sadece günü kurtarma ve karnımızı doyurma derdine düşmüş durumdayız. Bir ekmek 17,5 lira oldu. Yılın başında asgari ücretle 1870 ekmek alınabiliyordu. Şu an 1605 ekmek alınabiliyor. Etin, sütün, balığın tadını unuttuk. Bugün bir asgari ücretli başını sokacak bir evin kirasını ödediğinde elinde ne fatura için ne mutfak için tek kuruş kalıyor. Barınmak da artık bir hak değil, lüks haline geldi.

Tablo buyken, iktidar yetkilileri 'Ara zam gündemimizde yok' diyor. Milyonların geçim derdi, milyonların açlık sınırı bu iktidarın gündeminde değil. Oysa açlık sınırının altına mahkum edilen emeklinin de, ay sonunu getiremeyen emekçinin de tek bir gerçek gündemi var: Asgari ücrete, tüm ücretlere, emekli aylıklarına yeniden zam.

"ASGARİ ÜCRET YILDA 4 KEZ GÜNCELLENEREK BELİRLENMELİ"

Asgari Ücret İnisiyatifi bileşenleri olarak hedeflerimiz ve mücadele hattımız net: Asgari ücret, işçi ve ailesinin geçimini esas almalı, insan onuruna yaraşır bir düzeye çıkarılmalıdır. Milli gelir ve gerçek enflasyon baz alınarak yılda 4 kez güncellenecek şekilde belirlenmelidir. Gelir dağılımında adaleti gözeten bir ekonomi politikası izlenmelidir.

Asgari ücret, bir oldu-bitti ile Aralık ayında belirlense de mücadele bizim için bitmedi. Asgari ücret, emekli aylıklarının ve tüm diğer ücretlerin neredeyse belirleyicisi olmuşken, asgari ücrete ve tüm ücretlere zam mücadelesi hepimizin omuz vermesi gereken ortak bir mücadeledir.

Ücretlerimizin gerçek enflasyon ve milli gelir baz alınarak derhal güncellenmesi için asgari ücrete, tüm ücretlereü emekli aylıklarına yeniden zam mücadelesinde birleşeceğiz. Asgari ücretliler, asgari ücretten biraz fazla kazananlar, emekçiler, emekliler ve bu ülkenin yok sayılan tüm kesimleri olarak bizi açlık ve yoksullukta eşitleyen bu gidişatı birlikte değiştireceğiz”

Açıklamanın ardından Asgari Ücret İnisiyatifinden Ferhan Yılmaz ve bir öğrenci de konuşma gerçekleştirdi.

"KENDİLERİ SIKIYOR MU DİŞLERİNİ?"

Öğrenci şöyle konuştu:

“İstanbul’da kira ödeyecek bile olmayan bir parayla bize aile geçindirin diyenler, emekçiye ‘sıkın dişinizi’ diyen bu ülkenin zengin siyasetçileri kendi huzurlarından hiç feda ediyorlar mı? Kendileri hiç sıkıyor mu dişlerini? Artık yeter diyoruz.Bu ülkede bütün krizlerin, sefaletin faturasını sadece emekçiler, emekliler mi ödemek zorunda? Yoksulluk sadece bizim mi?”

Ferhan Yılmaz ise, “Cumhurbaşkanı yardımcısına soruyorlar ‘Ara zam gündeminizde mi?’ diye. Diyor ki, ‘Biz işçimizi, emeklimizi enflasyona ezdirmeyiz ama ara zam gündemimizde yok. Daha 4 ay geçti, enflasyon yüzde 15’i aştı. Siz asgari ücrete zammı açıklar açıklamaz asgari ücret açlık sınırının altında kaldı. Emekli aylıkları açlık sınırının yarısında kaldı. Biz şunu çok iyi biliyoruz, onların tuzu kuru. Ama bu ülkenin işçileri, emekçileri tenceresini kaynatamıyor. Bütün bunlar oluyorken nasıl oluyor da ara zam gündemde olmuyor?” dedi.

Bu sırada bir vatandaş Yılmaz’ın sözleri üzerine, “Ev kirasını veremiyoruz ki tencereleri kaynatalım” şeklinde konuştu.