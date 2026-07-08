İnsanlar bazen aylarca, hatta yıllerce sağlıksız ilişkilerin içinde kalabilir ve yaşadıklarının normal olup olmadığını sorgulayabilir. Ancak çift terapisi alanında çalışan psikolog Mark Travers'a göre, bir ilişkinin zarar verici bir hale geldiğini gösteren bazı önemli işaretler bulunuyor.

İşte terapistlere göre bir ilişkinin bittiğini gösteren 7 işaret...

1. Tartışmalarda saygının kaybolması

Her ilişkide anlaşmazlık yaşanabilir. Ancak tartışmalar sırasında sürekli alay edilmesi, küçümseyici sözler söylenmesi, hakaret edilmesi, göz devrilmesi ya da partnerin duygularının önemsenmemesi ilişkinin sağlıksız bir noktaya ulaştığını gösterebilir. Uzmanlar, bu tür davranışların ilişkiyi ciddi şekilde yıprattığını belirtiyor.

2. Sorunları konuşmak isteyen taraf ile kaçınan tarafın oluşması

İlişkilerde sık görülen olumsuz döngülerden biri de taraflardan birinin sürekli konuşarak çözüm araması, diğerinin ise sessiz kalması veya konuyu değiştirmesidir. Bu durum, sorunların birikmesine ve çiftler arasındaki gerginliğin zamanla büyümesine neden olabilir.

3. Sürekli diken üstünde hissetmek

Kişinin her sözünü dikkatle seçmesi, partnerini kızdırmaktan çekinmesi veya düşüncelerini özgürce ifade edememesi de önemli bir uyarı işaretidir. Uzun süre bu şekilde yaşamak hem psikolojik hem de duygusal açıdan yıpratıcı olabilir.

4. İlgi gibi görünen kontrol davranışları

Aşırı kontrol bazen sevgi veya koruma adı altında ortaya çıkabilir. Partnerin sürekli nerede olduğunuzu öğrenmek istemesi, telefonunuzu kontrol etmeye çalışması, arkadaşlarınızla görüşmenizi kısıtlaması ya da sizi yakın çevrenizden uzaklaştırması sağlıklı bir ilgi göstergesi değildir. Bu davranışlar çoğu zaman "Senin iyiliğin için" gibi ifadelerle meşrulaştırılmaya çalışılır.

5. Sürekli suçlanan taraf olmak

Sağlıksız ilişkilerde yaşanan problemlerin sorumluluğu çoğu zaman tek bir kişiye yüklenir. Sürekli eleştirilmek ve suçlanmak, zamanla kişinin kendi düşüncelerinden ve hafızasından bile şüphe etmesine yol açabilir. Oysa sağlıklı bir ilişkide her iki taraf da gerektiğinde kendi hatalarını kabul edebilmelidir.

6. Şiddet yalnızca fiziksel değildir

Bağırmak, tehdit etmek, aşağılamak, hakaret etmek, psikolojik baskı kurmak veya bilinçli şekilde duygusal zarar vermek de şiddetin farklı biçimleri arasında yer alır. Bu tür davranışlar tekrar eden bir hal aldıysa, güvendiğiniz kişilerden veya bir uzmandan destek almak önemlidir.

7. Kendi benliğini yitirmek

En ciddi belirtilerden biri ise kişinin zamanla kendi yaşamından vazgeçmeye başlamasıdır. Hobilerden uzaklaşmak, arkadaşlarla görüşmeyi bırakmak, hedefleri ve değerleri ikinci plana atmak ya da yalnızca partneri memnun etmeye odaklanmak, bireyin kimliğini kaybetmeye başladığının göstergesi olabilir.