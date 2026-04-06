Çoğumuz tereyağını direkt buzdolabına koymayı alışkanlık haline getirmiş olsa da, bu aslında büyük bir hata. Tereyağı buzdolabındaki diğer yiyeceklerin kokularını hızla emer ve kısa sürede o saf, kremsi tadını kaybeder. Üstelik soğuk ortamda taş gibi sertleştiği için ekmeğe sürmek, kek veya yemeklerde kullanmak oldukça zahmetli hale gelir. Keserken fazla parça almak veya beklerken kıvamının bozulması da cabası.

BUZDOLABINDA SAKLAMANIN ZARARLARI

-Diğer gıdaların kokusunu kolayca çeker (soğan, sarımsak gibi güçlü kokular özellikle sorun yaratır).

-Sertleşerek kullanım konforunu düşürür.

-Kısa sürede lezzet kaybı yaşanır

DOĞRU VE EN PRATİK SAKLAMA YÖNTEMİ

-Tereyağını oda sıcaklığında saklamak hem lezzetini korur hem de her an kullanıma hazır tutar.

-Asla orijinal kağıt ambalajında bırakmayın. Bu ambalaj bakteri oluşumunu hızlandırır. Mutlaka kapaklı, hava almayan özel bir tereyağı kabı kullanın.

-Tezgah veya mutfak dolabında güneş ışığı almayan, fırın, ocak gibi ısı kaynaklarından uzak, serin ve karanlık bir yer seçin.

-Tuzlu tereyağı için oda sıcaklığında saklamak daha güvenli ve pratiktir. Eğer uzun süreli saklama istiyorsanız, küçük porsiyonlara bölüp dondurucuya koyabilirsiniz. Bu şekilde tuzlu tereyağı 9 aya kadar tazeliğini ve lezzetini bozulmadan koruyabilir.

Bu basit değişiklikle tereyağınız her zaman yumuşacık kalır, yemeklerinize hep aynı güzel tadı katar ve israfın önüne geçmiş olursunuz. Özellikle kahvaltıda veya hızlı tariflerde işinizi kolaylaştırır. Kısacası, tereyağını buzdolabına hapsetmeyin. Hava almayan bir kapta, serin ve karanlık bir köşede oda sıcaklığında tutun.