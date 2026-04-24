Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, FSD yazılımının Türkiye’deki araçlarda aktif edilmesi sürecindeki en kritik aşama olan veri toplama evresine geçti. İstanbul merkezli olarak açılan "Araç Operatörü" iş ilanıyla, otonom sürüş sisteminin Türkiye’nin karmaşık yol ve trafik koşullarına adaptasyonu için gerekli gerçek zamanlı veriler toplanacak. Hollanda’nın kısa süre önce FSD sistemine resmi onay veren ilk Avrupa ülkesi olması, Türkiye dahil olmak üzere diğer bölge ülkelerindeki yasal süreçlerin hızlanmasını sağladı.

VERİ TOPLAMA EKİBİ İSTANBUL’DA KURULUYOR

Tesla tarafından yayımlanan resmi iş tanımında, araç performansını iyileştirecek yüksek kalitedeki verilerin eksiksiz şekilde toplanmasından sorumlu personeller aranıyor. Bu operasyon, otonom sürüş yapay zekasının Türkiye’deki tabela sistemlerini, yol çizgilerini ve sürücü davranışlarını öğrenmesi için zorunlu bir teknik hazırlık olarak değerlendiriliyor. Toplanan bu veriler, FSD yazılımının yerel mevzuata ve yol güvenliği standartlarına uygun hale getirilmesinde kullanılacak.

AVRUPA’DAKİ ONAY SÜRECİ TÜRKİYE'YE EMSAL OLDU

Hollanda’nın düzenleyici kurumu RDW, Tesla’nın sürücü destek sistemlerinin yol güvenliğine olumlu katkı sağladığını tescilleyerek FSD sistemine resmi onay verdi. Hollanda’da alınan bu güvenlik onayı, Türkiye’deki yasal düzenlemeler ve tip onay belgeleri için güçlü bir emsal teşkil ediyor. RDW raporunda, sürücü denetimi altındaki otonom sistemlerin mevcut standart destek sistemlerine kıyasla daha güvenli olduğu kaydedildi.

TAM OTONOM SÜRÜŞ İÇİN KRİTİK EŞİK

Sistem, Türkiye yollarında aktif edildiğinde Tesla araçları şehir içi ve otoyol sürüşlerinde şerit değiştirme, kavşak dönüşleri ve park işlemlerini insan müdahalesi olmadan gerçekleştirebilecek. Veri toplama sürecinin tamamlanmasının ardından, yazılımın bölgeye özel bir güncellemeyle Türkiye'deki kullanıcılara sunulması bekleniyor. Mühendislik ekipleri, yerel verilerin sistem entegrasyonu sayesinde otonom sürüşteki hata payının minimuma indirileceğini bildirdi.