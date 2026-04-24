Tesla’nın Türkiye operasyonuna yönelik ÖTV tartışmaları yeni bir aşamaya taşındı. CNBC-e’nin Ticaret Bakanlığı kaynaklarından edindiği bilgilere göre, şirket hakkında yürütülen inceleme kapsamında idari para cezası kararı alındı.

İNCELEME FİYAT FARKINDAN KAYNAKLANIYOR

Sürecin, Temmuz 2025’te elektrikli araçlarda ÖTV oranının yüzde 10’dan yüzde 25’e çıkarılmasının ardından yaşanan fiyat farkı uygulamasına dayandığı belirtiliyor.

Bu artışla birlikte birçok model üst vergi dilimine girerken, araç fiyatlarında sert yükselişler yaşanmıştı.

1.300’DEN FAZLA SATIŞ İNCELENDİ

Bakanlık kaynaklarına göre inceleme, özellikle ÖTV artışından önce ödemesi tamamlanan araçlara yönelik işlemleri kapsıyor.

Bu çerçevede 1.300’ün üzerinde satışın incelendiği, her bir işlem için ayrı idari para cezası uygulandığı ifade ediliyor. Ceza tutarlarının işlem başına yüz binlerce TL seviyesinde olabileceği belirtiliyor.

EK VERGİ TAHSİLATI

Edinilen bilgilere göre incelemenin merkezinde, satış sonrası süreçte bazı müşterilerden ek vergi tahsil edilip edilmediği yer alıyor. Bakanlığın bu uygulamayı geniş çaplı bir ihlal olarak değerlendirdiği aktarılıyor.