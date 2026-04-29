Küresel piyasalarda ve Türkiye’de akaryakıt fiyatlarının yüksek seyretmesi, sürücülerin işletme maliyeti düşük olan ulaşım çözümlerine olan ilgisini artırdı.

İngiltere merkezli otomobil yayını Auto Express, piyasadaki geniş model yelpazesini menzil, konfor ve fiyat-performans kriterlerine göre test ederek en iyi modelleri sıraladı. Değerlendirme sonuçları, elektrikli araç tercihinde artık sadece lüksün değil, rasyonel çözümlerin ön plana çıktığını gösterdi.

DEĞERLENDİRME LİSTESİNİN SÜRPRİZ LİDERİ

Yapılan testlerde Tesla ve BMW gibi premium segmentteki rakiplerini geride bırakarak listenin ilk sırasına yerleşen model Skoda Elroq oldu. 2026 yılı itibarıyla Türkiye pazarında da satışa sunulan ve kompakt SUV segmentinde yer alan bu araç, uzmanlar tarafından şu kriterlerle öne çıkarıldı:

-Maliyet Analizi: Rakiplerine oranla daha rekabetçi bir fiyat etiketine sahip olması.

-Kabin ve Konfor: İç mekân hacminin genişliği ve günlük kullanımı kolaylaştıran pratik çözümler.

-Sürüş Verimliliği: Hem şehir içi manevralarda hem de uzun yol kullanımlarında sergilediği dengeli performans.

TÜRKİYE PAZARI İÇİN STRATEJİK BİR SEÇENEK

Nisan 2026 itibarıyla Türkiye'de yaklaşık 2,3 milyon TL'den başlayan kampanyalı fiyatlarla alıcı bulan bu model, yerli tüketicinin en çok ilgi gösterdiği C-SUV segmentinde yer alıyor.

Avrupa'da "Yılın Otomobili" ödüllerinde zirveye oynaması, Türkiye gibi fiyat duyarlılığı yüksek pazarlarda elektrikli dönüşümün seyrini doğrudan etkileyebileceğini gösteriyor.

LİSTEDE YER ALAN DİĞER MARKALAR

Uzmanların hazırladığı sıralamada Türkiye yollarından tanıdığımız diğer modeller de üst basamaklarda yer buldu:

BMW iX3: Şarj kapasitesi ve yol tutuş özellikleriyle listenin üst sıralarındaki yerini korudu.

Renault 5: Erişilebilir başlangıç fiyatı ve kullanıcı dostu teknolojileriyle şehir içi kullanımın en iyi alternatifi olarak gösterildi.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA YENİ STANDARTLAR

Otomobil uzmanları, bu sonuçların elektrikli araç piyasasında seçeneklerin arttığını ve pazar dengelerinin değiştiğini kanıtladığını ifade ediyor.

Artık sadece yüksek fiyatlı modellerin değil, fonksiyonelliği ve ekonomiyi ön plana çıkaran araçların da teknik değerlendirmelerde devleri geride bırakabildiği görülüyor.