Beslenme koçluğu ve diyabet önleme alanında sertifikalı bir aile hekimi, en sevdiği meyve olan yaban mersininin sağlık üzerindeki etkilerini test etmek için bir haftalık kişisel bir deneye girişti.

Her gün bir su bardağı yaban mersinini beslenmesine ekleyen doktor, 1 hafta sonunda inkar edilemez bir değişim yaşadığını söyledi: Daha istikrarlı bir enerji seviyesi, daha pürüzsüz bir sindirim sistemi ve en şaşırtıcısı, cildinde taze bir "parlama" (glow) gözlemledi.

Yaban mersini, tatlı tadının ötesinde bilimsel olarak da güçlü bir besin profiline sahip. Advances in Nutrition dergisinde 2020 yılında yayınlanan araştırma da bu meyvenin olağanüstü sağlık avantajlarını vurguladı.

Araştırmacılar, yaban mersininin fitokimyasallar açısından zengin olduğunu, özellikle de antioksidan gücüyle dolu canlı mavi/mor rengini veren antosiyanin pigmentleri sayesinde öne çıktığını belirtti.

Ayrıca C vitamini, K vitamini, manganez ve diyet lifi gibi hayati besinlerle dolu olan yaban mersininin:

Kardiyovasküler hastalıklar ve Tip 2 diyabet riskini azaltma potansiyeli,

Kilo düzenlemesine yardımcı olma,

Nöroprotektif (beyin koruyucu) özellikler sunma,

Güçlü anti-enflamatuar özellikleriyle damar sağlığını ve glikoz düzenlemesini destekleme, gibi faydaları olduğu epidemiyolojik çalışmalarla desteklenmektedir.

En iyi tüketim yöntemi nedir?

Peki yaban mersininden maksimum faydayı nasıl elde ederiz? Cleveland Clinic'ten Diyetisyen Julia Zumpano (RD, LD), bu konuda son derece net.

Zumpano, yaban mersininin neredeyse her zaman besleyici bir seçenek olduğunu, ancak en büyük sağlık faydalarının çiğ ve organik haliyle tüketildiğinde ortaya çıktığını söylüyor.

Diyetisyen, "Antioksidanlar ısıdan zarar görebilir" diye açıklıyor. Yaban mersinini komposto yapmak veya kreplerin üzerine pişirerek dökmek, şekersiz yoğurda bir avuç taze yaban mersini eklemek kadar faydalı olmayacaktır. "Isı, antioksidan içeriğini etkileyebilir. Bu nedenle çiğ, taze ve organik yaban mersini en iyi yoldur."

Zumpano ayrıca, organik olmayan yaban mersinleri için limon suyu ve filtrelenmiş su karışımıyla hafifçe yıkamanın, pestisit kalıntılarını temizlemeye yardımcı olabileceğini ekliyor.

Deneyi gerçekleştiren doktor, bir hafta boyunca her gün bir bardak organik yaban mersinini çeşitli öğünlerine ekledi:

Kahvaltı: Protein tozu, yoğurt, ıspanak içeren smoothie'ler.

Kahvaltı: Chia tohumu ve badem sütü ile hazırlanan geceden bekletilmiş yulaf ezmesi.

İçecek: Limon ve yaban mersini ile tatlandırılmış detoks suları.

Salatalar: Ispanak, roka, beyaz peynir ve cevizle eşleştirilmiş yaban mersinli salatalar.

Atıştırmalık: Mayo Clinic'te görev yapmış diyetisyen Anya Miller'ın belirttiği gibi, "Dilimlemeye veya soymaya gerek yok. Sadece ağzınıza atın" yöntemiyle, gün sonunda sade olarak da tüketildi.

Hafta sonunda fark edilen daha parlak cilt ve istikrarlı enerji seviyeleri, yazarın bu besini diyetine eklemeye devam etme kararı almasını sağladı.

Ancak yazar, bu olumlu değişikliklerin yalnızca yaban mersininden kaynaklanmayabileceğini de kabul ediyor. Bu deneyin, aynı zamanda hafta boyunca genel sağlık tercihlerine daha fazla dikkat etmesini sağladığını ve bu "farkındalığın" da sonuçlara katkıda bulunmuş olabileceğini belirtiyor.