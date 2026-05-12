İstanbul’a kurbanlık hayvan girişleri bu gece itibarıyla resmen başladı. Kuzey Marmara Otoyolu Riva Canlı Hayvan Sevk Kontrol Noktası’nda oluşturulan denetim istasyonunda, standartlara uymayan ve evrakı eksik olan hayvanların kente girişine izin verilmiyor.

TRAKYA VE AVRUPA YAKASI "ARİ BÖLGE"

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, denetim noktasında yaptığı açıklamada, Trakya ve İstanbul’un Avrupa Yakası’nın 2010 yılından bu yana "şap hastalığından aşılı ari bölge" statüsünde olduğunu hatırlattı. Parıldar, "Bu statüyü korumak adına tüm kamyonların vize işlemlerini yapması mecburi. Hem sistem üzerinden hem de fiziki olarak belgeleri kontrol ediyoruz," dedi.

TRAKYA'YA GEÇİŞ DAHA SERBEST

Hayvancılık politikalarında yapılan stratejik değişikliğe dikkat çeken Parıldar, "Artık yıl boyunca belirli şartları taşıyan işletmelerden Avrupa Yakası ve Trakya’ya büyükbaş hayvan geçişlerine müsaade ediyoruz. Amacımız, hem kurban arz sistemini işler hale getirmek hem de vatandaşın daha sağlıklı ve ekonomik kurbanlıklara erişimini kolaylaştırmaktır." sözleriyle Bakan İbrahim Yumaklı başkanlığında alınan kararla 1 Ocak 2026’dan itibaren sistemde değişikliğe gidildiğini belirtti.

ŞARTLARA UYMAYAN KAMYON GERİ GÖNDERİLİYOR

Geçen yılki verilere değinen Parıldar, 750 kamyonun kontrol edildiğini ve kurallara uymayan 38 kamyona yasal işlem uygulandığını ifade etti. Geçtiğimiz yıl İstanbul’da yaklaşık 80 bin büyükbaş ve 94 bin küçükbaş hayvanın kesildiğini belirten müdürlük yetkilileri, bu yıl da benzer rakamların beklendiğini kaydetti.