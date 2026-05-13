Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Uluslararası Haber Merkezi'nde gerçekleştirilen programda futbol gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.



Hacıosmanoğlu, aylar önce başlayan 'futbolda bahis ve şike' soruşturması hakkında yaptığı açıklamada Anayasa Mahkemesinin TFF Tahkim Kurulunun adil olmadığıyla ilgili aldığı karara ilişkin görüşünü bildirerek, kurulun daha önce seçimle geldiğini ancak bu uygulamanın şu anda olmadığını hatırlattı.





'UEFA VE FIFA ÖĞRENİRSE BİZİ UZUN SÜRE ASKIYA ALIRLAR'

Bu konuyla ilgili hazırlık yaptıklarını anlatan Hacıosmanoğlu, "Tahkim Kurulunun seçimle gelmesi, mali genel kurulda gündeme gelecek. Mali genel kurul, 7-8 Haziran'da yapılacak. Anayasa Mahkemesinin değerli başkanıyla görüştüm. Raporda çok atıf var. UEFA'nın ve FIFA'nın bunlardan haberi olursa, bizi uzun süre askıya alırlar. Spor olarak UEFA ve FIFA'ya bağlıyız. Burada kamu kuruluşu gibi gösterilen ifadeler de var. Bu kelimeler çok tehlikeli. Federasyon özerktir ve UEFA ile FIFA'ya bağlı. Diğer federasyonlar gibi kamu tüzel kişiliği gibi gösterirseniz olmaz." şeklinde görüş belirtti.