Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunu zirvede tamamlayarak 26. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, RAMS Park'ta düzenlenen muhteşem bir törenle kupasına kavuştu. TFF ile Galatasaray arasındaki soğuk savaş kupa törenine de yansıdı.

Sarı-kırmızılı kulüp Fenerbahçe derbisine Yasin Kol’un atanması sonrası, “Türkiye Futbol Federasyonu mevcut yönetimiyle tüm ilişkilerimiz, bugün itibarıyla askıya alınmıştır” açıklaması yapmıştı. Sarı kırmızılı camianın şampiyonluk coşkusuna, TFF cephesinden gelen boykot niteliğindeki hamle damga vurdu.

KUPAYI BAŞKAN VERDİ

RAMS Park'ı tıklım tıklım dolduran on binlerce taraftarın önünde gerçekleşen kupa seremonisinde gözler TFF yetkililerini aradı ancak federasyon kanadından hiçbir temsilci stadyuma gelmedi. İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığındaki yönetim kurulu şampiyonluk kupasını öğle saatlerinde minibüsle Kemerburgaz Tesisleri’ne gönderdi. Kupayı Dursun Özbek verirken, madalyaları Okan Buruk ve yöneticiler taktı.

Tören sonrası şampiyonluğu Galatasaraylılar Cemiyeti'nde kutlamaya giden Başkan Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonundan bir yetkilinin kupa takdimi için RAMS Park'a gelmemesiyle ilgili, "Bilmiyorum, gelmediler. Bekledik, gelmediler." ifadelerini kullandı.