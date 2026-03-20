İngiltere merkezli prestijli analiz dergisi The Economist, bu haftaki kapağında ABD Başkanı Donald Trump’ın İran operasyonunu mercek altına aldı. "Kör Öfke Operasyonu" (Operation Blind Rage) başlığıyla çıkan dergi, Trump’ın bugüne kadar her türlü siyasi krizden güçlenerek çıkmasını sağlayan o meşhur "siyasi yerçekimine meydan okuma" yeteneğinin, İran savaşıyla son bulabileceği uyarısında bulundu.

"ASLA İDDİAYA GİRMEYİN" AMA...

Analiz, Trump’ın dayanıklılığına teslimiyetle başlıyor: "6 Ocak baskınından sonra 2024’te daha yüksek oyla seçilen bu adam kadar siyasi yerçekimine meydan okuyan başka bir politikacı yok. Ona karşı asla iddiaya girmeyin." Ancak dergiye göre, İran’a karşı başlatılan bu "kötü hesaplanmış" savaş, Trump’ın bile altından kalkamayacağı kadar hassas bir kriz.

İSTATİSTİKİ DEĞİL, SİYASİ BİR YIKIM

The Economist’in vurguladığı en kritik nokta, savaşın süresinin Trump’ın başkanlık mirasını doğrudan belirleyeceği:

Kısa Süreli Savaş: İkinci döneminin tüm önceliklerini ve yönünü kökten değiştirecek.

İkinci döneminin tüm önceliklerini ve yönünü kökten değiştirecek. Aylar Sürecek Savaş: Trump’ın ikinci dönemini ve siyasi mirasını tamamen yerle bir edebilir.

MÜTTEFİKLERE "PEARL HARBOR" ÇIKIŞI

Dergi, Trump’ın operasyonu müttefiklerinden gizlemesini de "siyasi bir zayıflık ve öfke belirtisi" olarak yorumluyor. Japonya gibi stratejik ortakların "Neden haberimiz yoktu?" sitemine Trump’ın verdiği, "Bana Pearl Harbor’ı haber vermiş miydiniz?" şeklindeki yanıtı, dergi tarafından Trump’ın diplomatik rasyonelliğini yitirmeye başladığının kanıtı olarak gösteriliyor.

SONUÇ: DAHA TEHLİKELİ BİR BAŞKAN

Analiz, savaşın Trump’ın üç temel gücünü (gerçekliği dayatma, nüfuz kullanma ve parti hakimiyeti) azalttığını savunuyor. The Economist’e göre, gücü azaldıkça öfkesi artan bir Trump, sadece bölge için değil, dünya istikrarı için de "tehlikeli" bir dönemin kapısını aralıyabilir.