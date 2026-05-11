Türk Hava Yolları’nın (THY) İstanbul’dan Nepal’in başkenti Katmandu’ya giden TK726 sefer sayılı uçağında, iniş sonrası hareketli dakikalar yaşandı. Tribhuvan Uluslararası Havalimanı’na teker koyan uçakta, taksi yoluna girdiği sırada iniş takımlarından dumanlar yükseldi.

YOĞUN DUMAN ÇIKMAYA BAŞLADI

Pazartesi sabahı yerel saatle 06.45 sularında gerçekleşen olayda, uçağın piste temasının ardından tekerlek bölgesinde alev ve yoğun duman tespit edildi. Havalimanı itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle durum kısa sürede kontrol altına alınırken, kule ekiplerinin talimatıyla uçakta acil tahliye kararı alındı.

TAHLİYE BOTLARINA ALINDILAR

TC-JNP tescilli Airbus A330 tipi uçakta bulunan yolcular, acil çıkış kapılarındaki tahliye botlarının (slide) patlatılmasıyla güvenli bir şekilde uçaktan uzaklaştırıldı. THY yetkilileri, tahliye operasyonu sırasında herhangi bir yaralanma yaşanmadığını ve tüm yolcuların sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

ARIZANIN KAYNAĞI BULUNDU

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, şu ifadeleri kullandı:

"Uçağımızın iniş takımlarında duman görülmesi üzerine kule ekiplerinin talimatı doğrultusunda tedbir amaçlı slide açılarak tahliye gerçekleştirilmiştir. Yolcularımızın sağlık durumunda bir olumsuzluk yoktur."

Yapılan ilk teknik incelemelerde, dumanın iniş takımlarındaki bir hidrolik borusunda meydana gelen arıza nedeniyle çıkmış olabileceği değerlendiriliyor.

BAZI SEFERLER İPTAL OLDU

Olay nedeniyle Tribhuvan Uluslararası Havalimanı’ndaki operasyonlarda kısa süreli aksamalar yaşandı. THY, Nepal’de bekleyen yolcular için dönüş seferinin ilave bir uçakla planlandığını duyurdu. Nepal Sivil Havacılık Otoritesi ve teknik ekiplerin olayla ilgili geniş çaplı soruşturması devam ediyor.