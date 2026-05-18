En sık kullanılan sosyal medya platformları arasında yer alan TikTok'ta gündeme gelmek için birçok kişi skandal hareketlere imza atıyor. Bunlardan bir yenisi de Denizli'de yaşandı.

TikTok üzerinden canlı yayın açan kişi, eşine şiddet uyguladı. O anlar kameralara yansırken, kısa sürede büyük tepki çekti.

Şiddet uyguladıktan sonra kamera önüne gelen şahıs, tepki gösterenlere "Niye sallıyorsun abi? 'Beni ilgilendirmez sorunları de' geç" dedi.

YAYIN YAPMAYA DEVAM ETTİ

TikTok'ta yayın açan şahıs, eşiyle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyürken, söz konusu şahıs eşine fiziksel şiddet uygulamaya başladı. Yayını izleyen kişiler duruma tepki gösterirken, şahıs yayın yapmaya devam etti.

Görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken, birçok kullanıcı eşine şiddet uygulayan şahıs hakkında işlem yapılması yönünde çağrı yaptı.