Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde eğitim gören 4. sınıf öğrencisi Zeliha Akkoyun'dan bir süredir haber alınamıyordu. Kızlarına ulaşamayan ailesinin durumu bildirmesi üzerine emniyet ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı.
Arama çalışmaları devam ederken, İstanbul Boğazı'nda bir kişinin hareketsiz halde olduğu fark edildi. Deniz polisi tarafından sudan çıkarılan cansız bedenin, yapılan incelemeler sonucunda kayıp olarak aranan tıp öğrencisi Zeliha Akkoyun’a ait olduğu tespit edildi.
Aslen Ardahan’ın Göle ilçesinden olduğu belirtilen Akkoyun’un vefatı, ailesi ve okul arkadaşları arasında üzüntüye yol açtı.
Zeliha Akkoyun’un cenazesi, ölüm sebebinin netleştirilmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı adli inceleme devam ediyor.