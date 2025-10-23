Antalya'da yaşayan Hamide Akman (55), 1994'te hamile kaldı. Kızı Saliha'yı dünyaya getirdikten sonra halsizlik, bitkinlik ve kilo kaybı yaşamaya başlayan Akman, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan muayenenin ardından Akman kalp nakli için listeye alındı.

Aranan kalp 1998'de bulundu. Akman'a, beyin ölümü gerçekleşen 24 yaşındaki bir kadının kalbi nakledildi.

"MUCİZEYİ YAŞIYORUM"

Akdeniz Üniversitesi'nin ilk kalp nakilli hastası olarak 27'nci yılına giren Akman, o günden bu yana sağlıklı bir yaşam sürdürüyor.

Eşi Osman Akman ile mucizeyi yaşadığını belirten Akman, "Şimdi Simay ve Gökay adlı 2 torunum var. 'Bebeğimi göremem' diyordum, onun bebeklerini büyütüyorum. Organlar toprak değil can olsun. Yaşamak çok güzel ama yaşatmak ondan da güzel" dedi.