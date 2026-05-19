Maden şirketleri yetmezmiş gibi devletin kurumunun da madencilerin paralarının üzerine yattığı ileri sürüldü. Madencilerin Ankara’da gerçekleştirdiği açlık eylemlerinin ardından işçi maaşlarını ödemek zorunda kalan

Doruk Madencilik’ten önce bumadenin sahibi olan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'ndan (TMSF) da işçi alacağı çıktı.

FETÖ soruşturması kapsamında Eskişehir’deki kömür madenini Naksan Holding’ten devralan TMSF’nin 2016-2022 döneminde madeni işlettiği ancak bu dönemde çalışan, emekliye ayrılan 100 civarında işçinin tazminatlarını ödemediği bildirildi. İşçi eylemleriyle adını duyuran Eskişehir’deki kömür madeni ve termik santrali 2016 yılına kadar Naksan Holding’in Adularya Enerji Elektrik Üretimi ve Madencilik AŞ isimli şirketine aitti. TMSF bu şirkete el koyunca işçiler ve madenin yönetimi devlete geçti.

TMSF’YE HACİZ GÖNDERİLDİ

TMSF bu şirketi 2022 yılına kadar yönetip işletti. 6 yıllık bu dönemde emekli olan çok sayıda işçinin kıdem tazminatı alacağı oluştu. Ayrıca işten atılanların kıdem ve ihbar tazminatı, toplu sözleşme farkı ve sendikal tazminat alacakları da ödenmedi.

TMSF mağduru işçilerin toplam sayısı ve alacak tutarları tam olarak bilinmiyor. TMSF alacaklısı olduğunu belirten çok sayıda işçi çeşitli sendikalara başvurmaya başladı. İşçi alacakları için TMSF’ye haciz gönderildiği ancak TMSF’ye haciz uygulanamadığı için işçilerin alacaklarını tahsil edemediği, işçilerin ortada kaldığı belirtildi.

‘Sahibi değiliz işletmeciyiz’ savunması

Türkiye Maden-İş Sendikası yetkilileri bugüne kadar 70’e yakın işçinin TMSF’den alacağı olduğunu belirterek kendilerine başvurduğunu bildirdi. İşçi alacakları için TMSF ile temasa geçtiklerini belirten sendika yetkilileri, "TMSF yetkilileri, şirketin sahibi olmadıklarını, sadece yönetimi devraldıklarını, alacakların TMSF’den değil halen faaliyette olan Adularya Enerji’den talep edilebileceğini söyledi. Ancak Adularya’nın hiçbir varlığı kalmadığı için haciz de işe yaramıyor. TMSF’nin işçileri ortada bırakması kabul edilemez" dedi.