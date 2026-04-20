TMSF Tele 1’i 28 milyon TL’ye satışa çıkardı.

Medya dünyasında hareketli dakikalar yaşanıyor. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, yürütülen bir soruşturma neticesinde yönetimine el koyduğu TELE 1'in satış sürecini resmen başlattı. ABC Radyo Televizyon ve TELE 1 Prodüksiyon şirketlerini kapsayan ticari bütünlük için belirlenen 28 milyon TL'lik bedel üzerinden teklifler alınacak.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, ‘casusluk’ soruşturması kapsamında el koyduğu TELE 1’i 28 milyon TL’ye satışa çıkardı. Açık teklif usulüyle yapılacak ihalede son teklif verme tarihi 16 Haziran 2026 oldu.

TMSF ilan sayfasında yayınlanan ilanda ABC Radyo Televizyon ve Dijital Yayıncılık AŞ ve TELE1 Prodüksiyon Medya ve Reklam Hizmetleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi ‘malikler’ olarak belirlendi.

“TELE1 TV Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”nün muhammen bedeli 28.000.000.- (Yirmisekizmilyon) TL’dir.