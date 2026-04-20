Kariyerinde 12 Avrupa şampiyonluğu bulunan milli güreşçimiz Rıza Kayaalp, Karalin ile paylaştığı rekoru geçmek istiyor.

Kayaalp final yolunda Dünya Güreş Birliği (UWW) takımında yer alan 24 yaşındaki Belaruslu Pavel Hlinchuk ile karşılaştı. Maçın ilk bölümünde rakibi karşısında ihtar puanı ile 1-0 öne geçen Kayaalp, parter pozisyonundan 2 puan çıkararak maçı 3-0’a getirdi. Pavel köşesi puana itiraz etti. İtiraz geçersiz olunca Rıza 4-0 öne geçti. Maç ayakta devam ederken Dünya Güreş Birliği (UWW) takımında yer alan 24 yaşındaki Belaruslu Pavel Hlinchuk, Rıza Kayaalp’e tokat atınca diskalifiye oldu. Skandal hareketten sonra efsane güreşçimiz adını finale yazdırdı.

Rıza Kayaalp yarın akşam seansında altın madalya için 2025 dünya ikincisi Macar Darius Attilla Vittek ile karşılaşacak.

SESSİZ KALACAK İNSANLAR DEĞİLİZ

Karşılaşma sonrası konuşan Kayaalp, "Anlamsız iki maç yaşadım. Özellikle ikinci ve üçüncü maçımda. Rekor peşinde olduğumdan dolayı. Sakinliğimi korudum. Elimizin kalkmaması onlara en büyük dersti. Burası resmi müsabaka, yoksa biz böyle şeylere sessiz kalacak insanlar değiliz. Ceddimiz, atamız belli. Şükürler olsun finaldeyim, rekora bir adım kaldı Kardeşim Taha'yla büyük emek verdik, alın teri döktük. Antrenmanı da beraber yaptık, kendimi onunla iyi hissediyorum. İkinci maçta büyük darbe yedim dudağım şişti. Tribünlerin gördüğünü hakemler görmez oldu ama olsun. Hep farklı mücadele verdik. Sadece rakiplerle değil, şu anda da her şeyle mücadele ediyoruz. Yarın aslanlar gibi rekoru kıracağız." ifadelerini kullandı.