Tokat’ın Zile ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı, akşam saatlerinde hayatı olumsuz etkiledi. Aniden bastıran yağış nedeniyle ilçe merkezinde cadde ve sokaklar kısa sürede beyaza büründü. Şiddetini artıran dolu ve sağanak sonrası bazı bölgelerde su baskınları meydana geldi. Ev ve iş yerlerini su basarken, yollarda oluşan su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı. Trafikte zaman zaman aksamalar meydana gelirken, vatandaşlar yağıştan korunmak için kapalı alanlara sığındı. İhbar üzerine harekete geçen belediye ekipleri, su baskınlarının yaşandığı noktalarda tahliye ve temizlik çalışması başlattı. İlçede etkili olan yağışın ardından hasar tespit çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

