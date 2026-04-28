Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığı, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, TOKİ kuraları üzerinden yapılan dolandırıcılık faaliyetlerine karşı uyardı.

ASILSIZ İSİM LİSTELERİ

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde TOKİ tarafından hayata geçirilen "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında kura süreçleri devam ederken, vatandaşlarımızı hedef alan dolandırıcılık faaliyetleri tespit edilmiştir. Dolandırıcıların; sahte web siteleri, asılsız isim listeleri ve yanıltıcı SMS’ler aracılığıyla "dosya masrafı", "başvuru bedeli" veya "peşinat" adı altında para talep ettiği belirlenmiştir. Bu tarz girişimlere karşı hassas olunması ve sadece ilgili resmi makamların açıklama ve duyurularının dikkate alınması önem arz etmektedir.