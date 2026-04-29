İstanbul’da 27 Nisan’da gerçekleştirilen TOKİ "İlk Evim" projesi kura çekimi, teknik bir hata iddiasıyla büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde noter huzurunda yapılan çekilişin ardından ortaya çıkan veriler, sıra numarası 1 milyonun üzerinde olan on binlerce vatandaşın kura dışı kalmış olabileceği şüphesini doğurdu. Toplamda 577 bin 564 başvurunun bulunduğu "Diğer" kategorisinde belirlenen 22 bin 714 asil talihli arasında, yedi haneli sıra numarasına sahip 72 bin 659 kişiden tek bir ismin bile yer almaması, kura yazılımında bir "hane sınırı" hatası olduğu iddialarını gündeme taşıdı.

Konuyu Meclis gündemine taşıyan CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi verdi.

Öztürk, kura yazılımının sadece altı haneli rakamları algıladığına ve 999 bin 999’dan sonraki başvuruları "görmediğine" dair ciddi şüpheler olduğunu vurguladı. Vatandaşların hakkının gasp edildiğini savunan Öztürk, yaşanan bu durumun istatistiksel olarak bir rastlantı olamayacağını ifade etti.

SONUCUN MATEMATİKSEL İMKANSIZLIĞIN DİKKAT ÇEKTİ

Söz konusu sonucun matematiksel imkansızlığına dikkat çeken Öztürk, bu tablonun bir madeni parayı 4 bin 200 kez havaya atıp her defasında aynı yüzünün gelmesiyle eşdeğer bir ihtimal olduğunu belirtti. Öztürk, yapay zeka analizlerine de atıfta bulunarak, 72 bin kişiden hiçbirinin çıkmamasının, Sayısal Loto'da altı numarayı üst üste 160 hafta boyunca tutturmak kadar düşük bir ihtimal olduğunu dile getirdi. İstanbul’daki "Diğer" kategorisi kurasının derhal iptal edilerek şeffaf bir şekilde yenilenmesi çağrısında bulunan Öztürk, aynı yazılımın kullanıldığı diğer illerdeki çekilişlerin de mercek altına alınmasını ve sorumlular hakkında yasal süreç başlatılmasını talep etti.