AKP tarafından 'Yüzyılın Konut Projesi' olarak duyurulan ve TOKİ (Toplu Konut İdaresi Başkanlığı) tarafından İstanbul'da inşa edilecek 100 bin konut için kura çekimi 25-27 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirildi.



27 Nisan akşamı e-Devlet üzerinden ilan edilen kazananlar listesinde ise sıra dışı bir durum görüldü. 1 milyon 72 bin 660 kişinin katıldığı kura çekilişinde 100 bin konutu kazananların tamamı 6 rakamlı başvuru numarasına sahip olanlardı. Yedi haneli başvuru numarasına sahip kimseye daire çıkmaması, çekilişte sistemsel bir hata olduğu iddialarına yol açarken, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şaibe ya da hata iddialarını net bir dille reddetti.





DMM JET HIZIYLA YALANLADI



DMM'den iddialara ilişkin yapılan açıklamada "Tüm kura süreci noter huzurunda, herhangi bir dış müdahaleye kapalı, bilgisayar ortamında ve tamamen rastgele seçim esasına dayalı olarak yapılmıştır. Başvuru listeleri kura öncesinde kamuoyuyla paylaşılmış, şartları sağlayan tüm vatandaşlarımızın hakları eksiksiz bir şekilde sisteme tanımlanmıştır. Çekiliş sonuçları yine noter onayıyla kesinleşmiş ve resmi kanallar aracılığıyla ilan edilmiştir. Kura sonuçlarına gölge düşürmeyi ve kurumlarımızın güvenilirliğini sarsmayı amaçlayan dezenformasyon faaliyetlerine itibar edilmemesi, sadece ilgili resmi makamların açıklamalarının dikkate alınması önemle rica olunur." ifadelerine yer verildi.





YAPAY ZEKA: 'BU İHTİMAL MATEMATİKSEL OLARAK SIFIRDIR'



Dünyanın en popüler yapay zeka uygulamaları ChatGPT ve Gemini, 1 milyon 72 bin 660 kişinin katıldığı ve 100 bin kazananın olacağı bir çekilişte tüm kazananların ilk 1 milyon içerisinde yer alan kişilerden oluşabilme ihtimaline yönelik şu ifadelerle yanıt verdi:



100 bin kişinin tamamının ilk 1 milyonluk gruptan çıkma ihtimali için "imkansız" kelimesi bile hafif kalır. Çekilişte hile ya da hata olmadığı sürece böyle bir sonucun çıkması matematiksel olarak reddedilmiştir. Geri kalan 72 bin 660 kişilik gruptan istatistiksel olarak en az 6 bin ila 7 bin civarında kişinin (toplam havuzdaki %6,7'lik payları gereği) o 100 bin kazananın içine girmesi kesin gibidir.



Bu ihtimal binde bir, milyonda bir veya trilyonda bir değil; trilyon çarpı trilyon çarpı trilyon... şeklinde yüzlerce kez devam eden bir ihtimalde birdir. Dolayısıyla bu ihtimal istatistiksel, matematiksel ve pratik olarak kesinlikle 0'dır (imkansızdır). 100 bin kazananın tamamının sadece o 1 milyonluk gruptan çıkması, kurada bir hile ya da hata yapılmadığı sürece doğal yollarla gerçekleşemez. Geriye kalan 72.660 kişilik gruptan mutlaka ama mutlaka binlerce kazanan çıkacaktır.