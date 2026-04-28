İstanbul'un yoğun olarak kullanılan raylı sistem hatlarında turistleri hedef alan yankesicilik olayları, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin radarına takıldı.
TURİSTLERİN KORKULU RÜYASI OLDULAR
Polis ekiplerinin yürüttüğü soruşturmaya göre, şüpheliler özellikle yabancı uyruklu turistleri hedef seçti. Bir aydan kısa bir süre içerisinde Şişli'de bulunan metro istasyonunda Mısır'dan turist olarak gelen M.T.'nin; içerisinde bir miktar para, kredi kartları, kimlik ve pasaportunun bulunduğu cüzdanı çalındı. Şişhane metro durağında Hindistan uyruklu K.M.'nin cüzdanı yankesicilerin hedefi oldu. Fatih ilçesinde bulunan T1 Tramvay hattının Gülhane durağında, Libya uyruklu E.J.E.Q.'nun 7 bin 500 dolar nakit parası çalındı.
KAMERALARDAN KAÇAMADILAR
İlk olayın ardından soruşturma başlatan Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, metro istasyonlarındaki güvenlik kamerası görüntülerini şekilde inceledi. Yapılan incelemeler sonucunda, hırsızlık anlarının saniye saniye kaydedildiği ve her üç olayın da aynı şüpheliler tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi.
TUTUKLANARAK CEZAEVİNİN YOLUNU TUTTULAR
Kimlik tespit çalışmalarının tamamlanmasının ardından harekete geçen ekipler, 46 yaşlarındaki R.C. ve Y.M. isimli şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki sorgularında daha önceden de suç kayıtları bulunduğu belirlenen iki şüpheli, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanan şahıslar cezaevine gönderildi.