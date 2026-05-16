ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Kocaeli Okulları’nda hayata geçirilen Atakan Sonugelen Permakültür Bahçesi, çocukları doğayla buluşturan uygulamalı eğitim modeliyle dikkat çekiyor. Öğrenciler, ata tohumundan hasada kadar üretimin her aşamasına katılırken; sürdürülebilir yaşam, geri dönüşüm ve ekolojik farkındalık gibi kavramları da deneyimleyerek öğreniyor.

AÇIK HAVA DERSLERİYLE DENEYİM ODAKLI EĞİTİM

Projede uygulanan açık sınıf modeliyle dersler doğanın içinde işleniyor. Öğrenciler, doğrudan gözlem yaparak ve üretim süreçlerine katılarak öğrenirken çevre bilinci ve ekolojik farkındalık da erken yaşta gelişiyor. Permakültür bahçesi yalnızca tarımsal üretim alanı değil; aynı zamanda çocukların sorumluluk alma, birlikte üretme ve yaşam becerilerini geliştirme alanı olarak değerlendiriliyor. Eğitimciler, doğayla iç içe öğrenmenin çocukların dikkat, aidiyet ve özgüven duygularını güçlendirdiğine dikkat çekiyor.

ORGANİK ATIKLAR GÜBREYE DÖNÜŞÜYOR

Projede sürdürülebilir yaşam anlayışı günlük pratiğin bir parçası haline getiriliyor. Okulda ortaya çıkan organik atıklar kompost yöntemiyle doğal gübreye dönüştürülerek yeniden toprağa kazandırılıyor. Yağmur suyu toplama sistemi sayesinde doğal kaynakların verimli kullanımı teşvik edilirken kuruyan yapraklar, dallar ve bitki atıkları da yeniden değerlendirilerek geri dönüşüm döngüsü oluşturuluyor. Öğrenciler böylece yalnızca çevreyi korumanın önemini öğrenmekle kalmıyor; sürdürülebilir yaşam pratiklerini doğrudan deneyimleme olanağı da buluyor.

ÇEVRE DOSTU ÇALIŞMALAR ÖDÜLLENDİRİLDİ

Kısa sürede dikkat çeken proje, çevre ve sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarıyla çeşitli kurumların da takdirini topladı. Permakültür Bahçesi’nin, 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında İzmit Belediyesi tarafından ödüllendirilmesi bekleniyor.

Proje ayrıca daha önce Kocaeli Gazetesi’nin düzenlediği “Doruktakiler organizasyonunda “Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi” ödülüne layık görülmüştü.