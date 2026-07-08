"America's Time Capsule" adı verilen proje kapsamında ülkenin 50 eyaleti, başkent Washington DC ve beş ABD toprağından seçilen mektuplar, tarihi eşyalar ve kültürel objeler tek bir kapsülde bir araya getirildi. Amaç, günümüz Amerika'sını gelecek nesillere olduğu gibi aktaracak bir zaman arşivi oluşturmak.

İÇİNE TARİHİ EŞYALAR VE GÜNLÜK NESNELER YERLEŞTİRİLDİ

Kapsülde dikkat çeken parçalar arasında Wright Kardeşler'in ilk uçağından bir kumaş parçası, Kuzey Atlantik gerçek balinasına ait bir kemik, Amerikan İç Savaşı'nda görev yapan kel kartala ait bir tüy, olimpiyat altın madalyası ve bir iPhone 17 Pro Max bulunuyor. Bunun yanında her eyalet kendi tarihini ve kültürünü temsil eden özel objeleri de kapsüle ekledi.

Proje; ABD'nin resmi 250. yıl kutlamalarını yürüten America250 organizasyonu, ABD Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü (NIST), Kongre Kütüphanesi ve Milli Park Servisi'nin ortak çalışmasıyla hazırlandı.

250 YIL BOYUNCA AÇILMAYACAK ŞEKİLDE TASARLANDI

Yaklaşık 900 kilogram ağırlığındaki paslanmaz çelik kapsül, su ve havanın içeri girmesini önleyen özel bir sızdırmazlık sistemiyle üretildi. Kapsül toprağa yerleştirildikten sonra üzerine yaklaşık 500 kilogramdan ağır paslanmaz çelik bir koruyucu kubbe yerleştirildi. Bu yapı, içeride kuru bir hava boşluğu oluşturarak eserlerin yüzyıllar boyunca korunmasını sağlayacak şekilde tasarlandı.

Kapsül, ABD Bağımsızlık Bildirgesi ile Anayasa'nın hazırlandığı tarihi Philadelphia'daki Independence National Historical Park'ta saklanacak. Eğer plan değişmezse, kapsülün kapağı bir sonraki kez 4 Temmuz 2276'da, yani ABD'nin 500. kuruluş yıl dönümünde açılacak.