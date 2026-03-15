6. Uluslararası Antalya Bisiklet Turu'nu (Tour of Antalya), Soudal Quick-Step Devo Team'in 19 yaşındaki sporcusu Henrique Bravo kazandı. Konyaaltı etabıyla sona eren yarışta genel klasman liderliğini koruyan Bravo, Turkuaz ve Beyaz mayoları aynı anda kazanarak podyumun en üst basamağına çıktı.

FİNAL ETABINDA ROSTOTSEV ZAFERİ

Turun son etabını toplu sprint finişiyle Özbek sporcu Sergey Rostovtsev kazandı. Rostovtsev, bitiş çizgisini milli sporcu Ramazan Yılmaz'ın hemen önünde geçerek etap birinciliğini ilan etti.

Şampiyon Henrique Bravo hem genel klasman hem de 'En İyi Genç Sporcu' formalarını kazandı. Takım arkadaşı Jose Said Cisneros 'Kırmızı Tırmanış Forması'nı alırken, Türk bisikletçi Ramazan Yılmaz 'Lacivert Sprint Forması'nın sahibi oldu.

İLK 5'E 3 SPORCU SOKTULAR

Belçika temsilcisi Soudal Quick-Step Devo Team, genel klasmanda ilk 5 içine 3 sporcu sokarak organizasyonun en iyi takımı seçildi.

Henüz 19 yaşındaki Henrique Bravo, profesyonel kariyerindeki ilk etaplı yarış genel klasman birinciliğini bu turla elde etti.