Sistem özellikle yoğun nüfuslu bölgelerde kullanılmaya başlandı. İnşaat alanının üzerini tamamen kaplayan şişme yapı sayesinde ağır iş makinelerinden çıkan sesin ve havaya yayılan ince tozun büyük kısmının içeride tutulduğu ifade ediliyor. Yerel kaynaklara göre sistem, toz kirliliğini yüzde 90’a kadar azaltabiliyor.

DEV ŞİŞME ALANLAR OLUŞTURULUYOR

En dikkat çeken örneklerden biri Çin’in Jinan kentinde kurulan dev kubbe oldu. Yaklaşık üç futbol sahası büyüklüğündeki yapı, aktif inşaat alanını tamamen örtecek şekilde tasarlandı. Kubbenin içindeki hava basıncı özel fan sistemleriyle sürekli dengede tutuluyor.

Yapının içinde sıcaklık, basınç ve hava kalitesi sensörleri bulunuyor. Ayrıca havadaki partikülleri azaltmak için filtreleme ve sisleme sistemleri kullanılıyor. Böylece çalışma devam ederken çevrede yaşayan insanların günlük yaşamının daha az etkilenmesi amaçlanıyor.

AMAÇ İNŞAATLARI DURDURMADAN KİRLİLİĞİ AZALTMAK

Çin’de hızlı kentleşme nedeniyle büyük şehirlerde inşaat kaynaklı gürültü ve hava kirliliği uzun süredir tartışma konusu oluyor. Yetkililer, bu tür kapalı sistemlerin özellikle yoğun yerleşim alanlarında standart hale gelebileceğini düşünüyor.

Çin’in çevre ve şehircilik projeleri kapsamında benzer şişme yapıların 2030 yılına kadar daha yaygın kullanılması planlanıyor. Özellikle büyük şehirlerdeki metro, konut ve altyapı projelerinde sistemin daha sık tercih edilebileceği belirtiliyor.

Benzer sistemler daha önce farklı ülkelerde küçük ölçekli olarak denenmiş olsa da Çin’in kullandığı yapılar şimdiye kadar uygulanan en büyük örnekler arasında gösteriliyor.