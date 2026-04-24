Trabzonspor, 27 Nisan Pazartesi günü Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu’nun 31. haftasında deplasmanda oynayacağı Tümosan Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Samsunspor maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise ısınmanın ardından, 5’e 2 ve aerobik çalışması yaptı. Bordo-mavililer hazırlıklarına yarın saat 17.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.

