Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor'un 9 Mart'ta Kayserispor ile oynadığı maçtan beri sakatlık sorunu yaşayan Arseniy Batagov'dan, Bordo-Mavililere kötü haber geldi. A Spor'da yer alan habere göre Ukraynalı stoper, sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı. Başarılı savunmacının ameliyatıyla ilgili karar alınmasının beklendiği belirtildi. Trabzonspor, daha önce Batagov'un sakatlığıyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı: "Zecorner Kayserispor maçı sonrası sağ dizinde ağrı ve şişlik oluşan oyuncumuz Arseniy Batagov’un yapılan muayene ve görüntülemeleri sonucunda, sağ diz arka kısmında kısmi bağ yaralanması ile kaval kemiğinin arka bölümünde yaygın kemik ödemi tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.