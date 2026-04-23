Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Düzköy ilçesindeki Aykut Lütfü Ofluoğlu Ortaokulu öğrencilerinin videosuna yer verildi.

Videoda, sınıfa giren öğrenciler sıraların üzerindeki formalara 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Trabzonspor'u simgeleyen resimler çizdi.

Öğrenciler, Stefan Savic, Anthony Nwakaeme, Andre Onana, Tim Jabol Folcarelli, Felipe Augusto ve Paul Onuachu gibi oyuncuların formalarını renklendirdi.

Paylaşılan videoda, "Yine 23 Nisan'da, yine çocuklarımızın hayalleri formamızda. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Çocuklarımızın çizimleriyle özelleştirilen formalarımız maçın ardından satışa sunulacak, elde edilecek tüm gelir LÖSEV'e bağışlanacaktır" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan kulüp, İstanbul'da 15 yaşında bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin doğum gününü, fotoğrafı ile "Gözündeki iz, yüzündeki tebessüm. Kalbimizde hep aynı yerinde. İyi ki doğdun güzel kalpli Ahmet" notunu paylaşarak kutladı.