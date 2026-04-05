Trabzonspor, Süper Lig’de sahasında konuk ettiği Galatasaray’ı 2-1 mağlup ederek puanını 63’e yükseltti ve zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü. Bordo-mavililer, kritik haftada aldığı galibiyetle hem serisini sürdürdü hem de şampiyonluk takibini bırakmadı. Karadeniz ekibi, '3 Büyükler' karşısında 882 günlük galibiyet hasretine de son verdi.

Trabzonspor, Süper Lig’de sahasında konuk ettiği Galatasaray’ı 2-1 mağlup ederek puanını 63’e yükseltti ve zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü. Papara Park’ta oynanan mücadelede sahadan galibiyetle ayrılan bordo-mavililer, ligde üst üste altıncı galibiyetini alarak dikkat çeken bir seri yakaladı. Karadeniz ekibi bu sonuçla, 2010/11 sezonundan bu yana İstanbul takımlarına karşı en yüksek galibiyet yüzdesine ulaştığı sezonu da yaşadı.

DURAN TOPLARDA ETKİLİ

Bu sezon hücumda özellikle duran toplar ve hava toplarındaki etkinliğiyle öne çıkan Trabzonspor, ligde en fazla duran top (22) ve kafa golü (18) atan takım konumunda bulunuyor. Paul Onuachu’nun 9 kafa golüyle başı çektiği bu istatistikte bordo-mavililer, birçok takımı geride bırakarak dikkat çekici bir üstünlük kurdu. Bu sezon ligdeki kafa golü sayıları: Onuachu, RAMS Başakşehir FK (9), Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray (8), TÜMOSAN Konyaspor (7), Corendon Alanyaspor, Hesap.com Antalyaspor, Göztepe, Kasımpaşa, Zecorner Kayserispor, Natura Dünyası Gençlerbirliği (6), ikas Eyüpspor, Çaykur Rizespor, Samsunspor (3), Gaziantep FK, Mısırlı.com.tr Karagümrük, Kocaelispor (2).