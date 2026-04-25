Malinovskyi ve Thierry Karadeniz ile prensip anlaşmasına varıp transfere hızlı bir giriş yapan Trabzonspor 2 yeni bomba patlatmaya hazırlanıyor.

Bordo-mavililer, Spartak Moskova’dan Gedson Fernandes ve Midtjylland’dan Aral Şimşir’in işini bitirmek için tüm imkanlarını zorluyor. Teknik Direktör Fatih Tekke’nin kadrosunda görmeyi çok istediği iki futbolcuya yönetim 20 milyon Euro’luk bütçe ayırdı.

Sezon başında Beşiktaş’tan Rus ekibine transfer olan 27 yaşındaki Portekizli futbolcu 31 maçta 6 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Aral ise 49 karşılaşmada 12 gol atıp, 19 asist yaptı.