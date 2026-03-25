Bursa'da ulaşımı hızlandırmak ve trafik yoğunluğu adına düğüm noktalardaki sıkışıklıkları rahatlatmak amacıyla hayata geçirilmesi planlanan iki proje duyuruldu. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından açıklanan projeler iki farklı yoğun bölgede gerçekleştirilecek. Bu şekilde şehir içi ulaşımda trafik yoğunluğunun azaltılması hedefleniyor.

240 GÜNDE TAMAMLANMASI BEKLENİYOR

Bursa2da kentin doğu-batı aksında yaşanan trafik yoğunluğunu azaltılması için hayata geçirilecek olan projeler için takvim açıklandı. Yapım ihalesinin gerçekleştirilmesi ardından yer teslimi yapılan köprülerin oluşturulan iş planınca 240 takvim günü süresinde tamamlanması hedefleniyor. Sürecin bu şekilde tamamlanması projeler ile 2026 bitmeden Bursa'da trafik yoğunluğunu azaltma amacı taşıyor.

BEKLEME SÜRESİ SORUNUNU ÇÖZECEK

Bursa'da yapılacak olan köprülerin özellikle ana arterlerdeki araç yığılmalarını önlemesi planlanıyor. Projelerin gerçekleşmesi Bursa Büyükşehir Belediyesi için mevcut kavşaklarda bekleme süresinde azalma, şehir içi geçişlerde dur kalk trafiğini önleme ve ulaşımda zaman tasarrufu sağlama hedefleri taşıyor.

KENTİN ULAŞIM AĞINDAKİ BOŞLUKLAR

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde çalışmaların devam etmesi ile birlikte raylı sistemler, yeni yol çalışmaları, köprü inşaatları ve köprülü kavşak projelerine hız veriliyor. Bu sayede kentin ulaşım ağında yer alan boşlukların doldurulması hedeflenenler arasında.