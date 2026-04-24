Dünyanın en düzenli trafik sistemlerinden birine sahip olan Japonya, görenleri hayrete düşüren bir detayla gündemde. Ülkeye giden turistlerin ilk fark ettiği şeylerden biri, "geç" sinyali veren trafik ışıklarının alışılagelmiş yeşil yerine bariz bir mavi tona sahip olması. Peki, Japonya neden evrensel trafik kurallarını esneterek yeşil yerine maviyi tercih ediyor?

KÖKENİ ANTİK JAPONCAYA DAYANIYOR

Meselenin temeli aslında teknolojik bir hatadan değil, binlerce yıllık bir dil kültüründen kaynaklanıyor. Eski Japoncada yeşil ve mavi renkleri ayırmak için "Ao" kelimesini kullanılıyordu. Tarih boyunca yemyeşil ormanlar, taze yapraklar ve gökyüzü aynı kelimeyle, yani maviyle tanımlandı. Modern Japoncada yeşil için "midori" kelimesi türetilmiş olsa da, halkın hafızasında trafik ışıkları çoktan "ao" (mavi) olarak yer etmişti.

HÜKÜMETTEN 'MAVİYE YAKIN YEŞİL' FORMÜLÜ

1960’lı yıllara kadar resmi belgelerde de "mavi" olarak geçen bu ışıklar, uluslararası havacılık ve trafik standartlarına uyum sağlamak adına bir dönem yeşile çevrilmeye çalışıldı. Ancak Japon halkı, "Mavi ışık yandı" demeye devam edince hükümet dâhiyane bir çözüme imza attı.

1973 yılında alınan bir kararla, trafik ışıkları yasal olarak "yeşil" kategorisinde kalmaya devam etti, ancak kullanılan camların tonu, insan gözünün yeşil olarak algılayabileceği ama olabildiğince maviye kaçan bir tona sabitlendi.

DÜNYADA BİR BENZERİ DAHA YOK

Bugün Japonya sokaklarında karşılaşılan bu özel ışıklar, ülkenin geleneklerine ne kadar bağlı olduğunun bir simgesi niteliğinde. Sürücü kurslarında bile adaylara "Yeşil ışık yandığında geç" yerine halen "Mavi (Ao) ışıkta ilerle" eğitimi veriliyor.