Auer’in önerdiği yöntem, göz hareketlerini kontrol ederek vücudu gevşemiş olduğuna inandırmak üzerine kurulu. Instagram'da 18 milyon kez izlenen videosunda, bir nesneye odaklanıp bakışları uzaklaştırarak tekrar nesneye yönlendirmenin vagus sinirini uyardığını belirtiyor.

"Burada bir fosforlu kalem kullanıyorum, ancak herhangi bir nesneyle yapabilirsiniz. Önce nesneye yakından odaklanın, ardından uzağa bakın ve tekrar nesneye dönün. Bu işlemi birkaç kez tekrarlayın," diyen Auer, bu yöntemin okülokardiyak refleksi harekete geçirdiğini ve bunun da vagus sinirini yatıştırarak nefes alışverişini düzenlediğini ifade ediyor.

Okülokardiyak refleks, göz kaslarını kullanarak bir nesneye odaklanıp uzak bir noktaya bakma hareketi sırasında kalp atış hızının azalmasıdır. Bu refleks, sempatik sinir sisteminden (savaş ya da kaç tepkisi) parasempatik sinir sistemine (dinlenme ve sindirme modu) geçişi kolaylaştırabilir.

Bu teknik, panik atak gibi daha ağır anksiyete vakalarında tek başına yeterli olmasa da birçok kişi tarafından etkili bir rahatlama yöntemi olarak görülüyor. Bazı sosyal medya kullanıcıları, bu tekniği sık sık kullandıklarını ve stres anlarında yardımcı olduğunu belirtti. Ancak diğerleri, yoğun panik atak durumlarında yalnızca bu yöntemin yeterli olmayabileceğini vurguladı.

Anksiyete krizleri zaman zaman kalp krizi belirtileriyle karıştırılabilir. Her iki durumda da hızlı nefes alıp verme, göğüs sıkışması, terleme, mide bulantısı ve baş dönmesi gibi semptomlar görülebilir.

Araştırmalara göre, her yıl her 10 kişiden biri en az bir kez anksiyete veya panik atağı geçiriyor. Uzmanlar, panik atakların genellikle belirli bir stres veya korku tetikleyicisine bağlı olarak ortaya çıktığını ancak bazen sebebi bilinmeyen durumlarda da yaşanabileceğini belirtiyor.

Panik atak sırasında vücut savaş ya da kaç tepkisini devreye sokar. Bunun sonucunda hızlı kalp atışı, göğüs sıkışması, baş dönmesi ve titreme gibi fiziksel belirtiler ortaya çıkar. Kişi genellikle kontrolünü kaybettiğini, bayılacağını veya öleceğini düşünebilir.

Atak sona erdiğinde ise yorgunluk, baş ağrısı ve duygusal olarak tükenmiş hissetme gibi etkiler ortaya çıkabilir. Bu yüzden anksiyete ile başa çıkmak için nefes teknikleri, göz odaklama egzersizleri ve farkındalık uygulamaları gibi yöntemler önerilmektedir.

Bu içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve profesyonel tıbbi tavsiye yerine geçmez. Anksiyete, panik atak veya herhangi bir sağlık sorunu yaşıyorsanız, bir sağlık uzmanına veya ruh sağlığı profesyoneline danışmanız önemlidir. Her bireyin durumu farklı olduğundan, en doğru ve etkili çözümü belirlemek için uzman görüşü almak gereklidir.