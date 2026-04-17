Almanya’nın Tübingen kenti ana tren istasyonunda, üzerinde "örümcekler ve akrepler" yazılı bir kutunun bulunması hareketli anlara neden oldu. Tren sürücüsü tarafından fark edilen paketin içinden, her biri ayrı kaplara özenle yerleştirilmiş 20 canlı tarantula çıktı.

POLİS ŞAŞKINA DÖNDÜ

Alman polis sözcülüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Perşembe günü bulunan paket başlangıçta endişe yaratsa da, memurlar kısa sürede durumun yasal bir nakliye olduğunu fark etti. Kutunun üzerinde, hayvanın sahibine ait bilgiler ve hayvan koruma yönetmeliklerine uyulduğunu teyit eden resmi bir notun bulunması, olayın bir "kaçakçılık" vakası olmadığını ortaya koydu.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

İncelenen paketteki canlıların, bilimsel adı Avicularia geroldi olan Brezilya tarantulaları olduğu tespit edildi. Yetkililer, sandık içinde tek tek paketlenen örümceklerin tamamının sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Bu tür, yetişkinliğe ulaştığında bir insanın avuç içi büyüklüğüne kadar gelebilen, yeşilimsi mavi tüyleri ve bacak uçlarındaki karakteristik pembe renkleriyle tanınan egzotik bir tarantula türü olarak biliniyor.

SAHİBİYLE İLETİŞİM KURULDU

Alman haber ajansı dpa'nın aktardığına göre polis, paketin üzerindeki bilgilerden yola çıkarak örümceklerin sahibi olan kadına ulaştı. Sıra dışı "bavulunu" trende neden bıraktığı veya nasıl unuttuğu henüz netlik kazanmasa da, kadının emanetlerini geri almak üzere polisle irtibata geçtiği öğrenildi.

Tübingen istasyonundaki bu hareketli saatler, tarantulaların güvenli bir şekilde sahibine teslim edilme sürecinin başlatılmasıyla son buldu.