Japonya’da Tokyo yakınlarında sefer yapan bir yolcu treninde yayılan gizemli koku paniğe neden oldu. Olayda yaklaşık 10 kişi rahatsızlanırken, bazı yolcular hastaneye kaldırıldı.

Olay, 10 Mayıs günü saat 16.30 sıralarında, JR East tarafından işletilen Tokaido Hattı’nda meydana geldi. Tren, Kanagawa’daki Odawara Station istasyonundan Takasaki yönüne ilerlerken yolcular vagonda keskin bir koku hissedildiğini bildirdi.

BAZILARINDA BOĞAZ TAHRİŞİNE NEDEN OLDU

Yerel medyaya göre bazı yolcular öksürük, boğaz tahrişi ve nefes darlığı yaşadı. Kokunun biber benzeri yoğun bir yapıda olduğu belirtildi. Tren, Kanagawa prefektörlüğesindeki Kawasaki Station durağında acil olarak durduruldu ve bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yaptıkları ölçümlerde tehlikeli gaz bulgusuna rastlamadı. Polis, olayın nedeninin henüz belirlenemediğini açıkladı. Olay sonrası Tokaido Hattı’nda bazı seferler geçici olarak durdurulurken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.