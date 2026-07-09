ABD Başkanı Donald Trump, 36. NATO Zirvesi için salı günü öğle saatlerinde Ankara'ya iniş yaptı ve havaalanında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından karşılandı.



Resmi tören ile Beştepe'de karşılandıktan sonra Erdoğan ile birlikte gazetecilere açıklamada bulunan Trump, Türkiye'ye yönelik peş peşe müjdeli haberler verdi.





Türkiye'nin Rus yapımı S-400 hava savunma sistemini satın almasının ardından 2017 yılında devreye alınan CAATSA yaptırımlarının kaldırılacağını söyleyen Trump, salı günü yaptığı açıklamada Türkiye'ye F-35 vermeyi ciddi olarak düşündüklerini söylemiş, çarşamba günü yaptığı açıklamada ise Türk ordusuna övgüler dizerken "Yakında F-35'leri de alacaklar" ifadelerini kullanmıştı.



MÜJDE HAVASI ÇABUK BİTTİ



Türkiye'nin uzun yıllardır satın almak için mücadele ettiği ve bazı uçaklar için milyarlarca dolarlık ödemeyi yıllar öncesinden yaptığı F-35'lere yönelik Trump'ın açıklaması, hükümet çevrelerinde de sevinçle karşılandı.





Trump'ın ABD Kongresinin kısıtlayıcı maddelerinin etrafından dolanarak Türkiye'ye F-35'leri vereceğine yönelik ortaya çıkan pozitif hava, ABD liderinin Ankara'dan ayrılırken kullandığı ifadeler ile yeniden yerini kuşkuya bıraktı.



Trump, ABD'ye hareket edecek uçağına binmeden önce Beştepe'de yaptığı son basın toplantısında Türkiye ve F-35'lere ilişkin “Yani, bunu yapıp yapmayacağımız konusunda, henüz tamamen karar vermedim,” dedi.