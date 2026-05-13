Başkan Trump Çin ziyareti öncesinde Beyaz Saray için planlanan yeni balo salonunun hem boyutunu hem de maliyetini hakkındaki bir soruya sert yanıt verdi.

Beyaz Saray'da helikoptere binmeden önce gazetecilerle bir araya gelen Trump, salonun boyutunu iki katına çıkardığını çünkü buna ihtiyaç olduğunu belirtti.

Projenin bütçe sınırları içinde kaldığını ve hatta planlanan takvimin ilerisinde gittiğini iddia etti.

Bir muhabirin salonun fiyatının iki katına çıkıp çıkmadığını sorması üzerine Trump sert bir dille karşılık verdi.

ABD Başkanı, "Boyutunu tam iki katına çıkardım seni aptal insan. Sen kesinlikle zeki birisi değilsin" dedi.

'ABD HALKI UMRUMDA DEĞİL

ABD Başkanı İran'la olan savaş hakkında sorulan sorulara da saldırgan yanıtlar verdi.

Bir gazetecinin "savaş esnasında fiyatlar artıyor. Adımlarınızın başarısız olduğunu düşünüyormusunuz" sorusuna hakaretle cevap verdi.

Trump, doğrudan soruyu soran gazeteciye yüklenerek "bunu düşünmek için aptal olmak lazım. Seni de tanıyorum ve ne kadar aptal olduğunu biliyorum" dedi.

Daha sonra sözlerine ABD halkını da ekleyen Başkan "Önemli olan tek şey İran'ın nükleer silaha sahip olmaması. ABD halkının ekonomik durumu da, başka bir şey umrumda değil. Umrumda olan tek şey bu" dedi.

SALONUN FİYATI İKİ KATINA ÇIKTI

Beyaz Saray'ın yıkılan Doğu Kanadı'nın yerine inşa edilecek bu yapının kapladığı alan ve maliyeti ilk duyurulduğu günden bu yana sürekli bir değişim gösteriyor.

Projenin tamamen zengin bağışçılar tarafından karşılanacağını söyleyen Trump maliyet artışlarına yönelik eleştirileri reddetti.

Başlangıçta 200 milyon dolar olarak öngörülen bütçe zamanla 400 milyon dolara kadar yükseldi.

Cumhuriyetçiler ise Senato bütçe paketine salonun güvenliği için 1 milyar dolarlık ek bir ödenek ekledi.

Belgelere göre bu harcamalar ziyaretçi tarama tesisleri ve ulusal öneme sahip etkinliklerin korunması için kullanılacak.