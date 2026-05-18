Trump'ın açıklamalarında şu ifadeler yer aldı:

"- İran teslim olsa, donanmasının yok olduğunu ve denizin dibini boyladığını, hava kuvvetlerinin ise artık aramızda olmadığını itiraf etse…

Tüm ordusu silahlarını bırakıp elleri havada, hepsi deli gibi beyaz bayrak sallayarak “Teslim oluyorum, teslim oluyorum” diye bağırarak Tahran'dan yürüyerek çıksa…

Geri kalan tüm liderliği gerekli tüm “Teslimiyet Belgelerini” imzalayıp muhteşem ABD'nin büyük gücü ve kudreti karşısında yenilgilerini kabul etse bile…

Batan New York Times, Çin Street Journal (WSJ!), Yozlaşmış ve artık Hükümsüz CNN ve Sahte Haber Medyasının diğer tüm mensupları, İran'ın Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı ustaca ve parlak bir zafer kazandığını, yanına bile yaklaşılamadığını manşet yapacaktır.

Demokratlar ve medya yollarını tamamen şaşırdılar. Tamamen çıldırdılar"