Basın toplantısının açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Trump, "Erdoğan çok güçlü bir lider. Gördüğümüz her şey çok güzeldi. Erdoğan'a teşekkürler." ifadelerini kullandı.

AİR FORCE ONE SORUSU

Basın toplantısında Trump'a, Ankara'dan neden yeni Air Force One ile dönmeyeceği de soruldu.

Trump, "Bir ABD başkanın görende olma oranı yüzde 5,2. Bunu yıllar önce söyleselerdi belki başkan olmazdım. İran'ın öldürme sırsında birinci sıradayım. Ama umurumda değil. İşimi yapıyorum. Air Force One Avrupa'ya gidecek. Askerle görebilsin diye gönderiyoruz. Gerçekten çok güzel bir uçak." yanıtını verdi.

Suikast iddialarına ilişkin de konuşan Trump, görevini yapmaya devam edeceğini belirterek kişisel güvenliğiyle ilgili endişelerinin çalışmalarını etkilemeyeceğini söyledi.