ABD Başkanı Donald Trump İran petrolünü ele geçirmek istediğini açıkça söyledi. The Financial Times'a konuşan Trump ihracat merkezi Hark Adası'nı kontrol altına almayı hedeflediğini duyurdu.

Trump, Hark adasındaki İran petrol varlıkları için bir 'Venezuela planına' hazır olduğunu belirtti. Bu açıklamadan sonra petrolün varili 115 dolara vardı.

ABD ordusu Venezuela'nın eski Başkanı Nicolas Maduro'yu ele geçirdikten sonra ülkenin petrol tesislerinin kontrolünü almıştı..

Trump "Sizinle dürüst olmam gerekirse en istediğim şey İran'daki petrolü almak; ABD'deki bazı aptal insanlar 'bunu neden yapıyorsun?' diye soruyor, onlar gerçekten aptal insanlar" diye konuştu.