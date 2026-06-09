Tuttuğu basketbol takımı finale çıkınca NBA finallerini izlemek için New York'u ziyaret eden ABD Başkanı Donald Trump, maçın oynandığı basketbol sahasında yuhalamalarla karşılandı.

Madison Square Garden’da oynanan New York Knicks ve San Antonio Spurs arasındaki serinin üçüncü maçında taraftarlar yoğun güvenlik önlemleri nedeniyle saatlerce kuyrukta beklemek zorunda kaldı.

Hal böyle olunca zaten genel olarak muhalefet parti olan Demoktratlara oy veren New York halkı, ABD başkanına iyice öfkelendi. Kurşun geçirmez camın arkasında yerini alan Trump ise rahatça parkeye girdi.

Uzun kuyruklardan sonra salona giren taraftar Trump'ın yüzünü milli marş okunurken ekranda görünce, öfkelerini gizleyemedi. Kendisi de New Yorklu olan Trump'ı hemşerileri yuhaladı.

TRUMP NEW YORK'U KİLİTLEDİ

New Yorkluların öfkesi ise siyasi olduğu kadar maddi. Başkanın maça gelişi New York sokaklarının kitlenmesine sebep oldu.

Günün erken saatlerinde New Jersey'deki golf kulübünde bulunan Trump önce helikopterle Manhattan'a uçtu ve ardından geniş bir araç konvoyuyla stadyuma ulaştı. Trump'ın konvoyonu takip edenler de ABD Başkanı'nı yuhaladı.

Madison Square Garden çevresindeki yollar yaya ve araç trafiğine tamamen kapatılırken bölgede binlerce polis ve yüzlerce Gizli Servis ajanı görevlendirildi. İnsanlar işlerine, ve haliyle final maçına ulaşmakta zorlandı.

Her blok başına yerleştirilen metal bariyerler taraftarlar için havalimanı benzeri bir arama sürecine dönüştü. İnsanlar saatlerce sıralarda bekledi. Birçok kişi içecek su bile bulamadı.

Bu olağanüstü önlemler final heyecanından yüksek kazanç elde etmeyi bekleyen bölge esnafını ve barları tamamen boş bıraktı. Trump'ın New York ziyareti, New Yorklular için felaket oldu.

Gelgelelim ABD Başkanı'nın kararları da ABD halkı tarafından desteklenmiyor. İran savaşındanb beri Trump seçmen anketlerinde ancak yüzde 35 destek alabiliyor.

KOLTUKLAR BİLE KAPATILDI

Salondaki dev ekranda milli marş esnasında asker selamı verirken gösterilen Trump tribünlerin büyük tepkisini çekti.

Maça torunu Kai Trump ve Knicks’in sahibi James Dolan ile katılan başkana kabine üyelerinden Sean Duffy ile Doug Burgum gibi isimler eşlik etti.

Trump'ın baş rakibi haline gelen Belediye Başkanı Zohran Mamdani ile birlikte Timothee Chalamet ve Spike Lee gibi çok sayıda ünlü isim de bu tarihi karşılaşmayı izlemek için saha kenarındaki yerlerini aldı.

Madison Square Garden dışındaki resmi toplu izleme alanı da Trump'ın ziyareti sebebiyle iptal edildi.

Yoğun tedbirler hem maça giden taraftarları hem de evine dönmeye çalışan New Yorkluları zor durumda bıraktı.

Bir kent sakini bu durumun final çoşkusunu tamamen baltaladığını ifade etti. Gelgelelim Trump herkesin heyecanını baltalarken, kendisi maçı pek de heyecanlı bulamadı.

ABD Başkanı'nın maçı izlerken uyayakaldığı görüntülendi. Knicks'in sahibi James Dolan ile yanyana oturan Trump, herkesin heyecanla beklediği maçı izlerken ufak bir şekerleme yaptı. O anlar kameralara yansıdı.